Eduardo Arellano Félix obtiene suspensión contra orden de captura

Ciudad de México.- Los abogados defensores del narcotraficante Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, buscan por segunda ocasión amparar a su cliente ante una virtual orden de aprehensión que pudiera ser obsequiada por un juez mexicano.

El capo será liberado el próximo 18 de agosto de una cárcel en los Estados Unidos. Hoy el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo le concedió la suspensión provisional para evitar su aprehensión en caso de que delito por el que es requerido no sea grave y tendrá que ser presentado ante el juez de control.

Estos son los efectos de la suspensión provisional : Para el caso de que el delito por el que se ordenó la captura, se trate de delito grave y/o amerite prisión preventiva oficiosa; se concede la medida cautelar para el único efecto de que una vez que sea capturado el quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento; hasta que se resuelva lo conducente en la audiencia incidental

En el supuesto de que el delito por el que se libró la orden de captura reclamada no se trate de delito grave y/o no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la audiencia incidental.

El Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales en el Estado de México, tiene 3 días para responder si existe o no una orden de aprehensión en contra de Eduardo Arellano Félix.

<b>¿QUIÉN ES EDUARDO ARELLANO FÉLIX? </b>

Eduardo Arellano Félix fue arrestado en 2008 en su escondite de Tijuana, es el último de los hermanos en ser sentenciado.

El cartel de los Arellano Félix ha monopolizó las rutas de tráfico de drogas durante más de 20 años a través de Tijuana, hasta la muerte de Ramón en 2002 y la captura de Javier Arellano Félix.