Contraste térmico y madrugadas frías: efectos de “La Nina” durante la temporada de frío

La temporada invernal 2025-2026 en México estará marcada por el regreso del fenómeno de "La Niña", una condición climática global que tiene el potencial de modificar significativamente el patrón de heladas y temperaturas en el país. Este evento implica un enfriamiento inusual de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, lo que a su vez altera la circulación atmosférica del planeta.

Aunque se anticipa que la intensidad de "La Niña" será moderada, importantes centros de investigación y organismos internacionales, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la NOAA, esperan alteraciones significativas en los volúmenes de precipitaciones, la frecuencia de los sistemas frontales y las temperaturas.

No todas las temporadas de El Niño o La Niña son iguales: la oscilación cuasi-bienal ayuda a explicar por qué algunas generan más huracanes 🌪️. Ponte al tanto del estudio del @ICAyCC_CUNAM 👇.https://t.co/zgXIG2bwd9 — UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2025

Invierno seco, cálido y extremos gélidos por "La Niña"

Los especialistas concuerdan en que la presencia de "La Niña" podría generar inviernos más secos y cálidos en promedio. Sin embargo, este pronóstico no descarta la posibilidad de episodios aislados de frío extremo, con vientos intensos, heladas e incluso la aparición de nevadas en algunas zonas.

El evento modificará la manera en que se presentará el clima invernal mexicano. El SMN estima que se registrarán 48 frentes fríos a lo largo de la temporada. Esta cifra es ligeramente inferior al promedio histórico, y se espera que la mayor parte de estos sistemas frontales ocurran entre octubre de 2025 y marzo de 2026, alcanzando sus picos de actividad más altos durante diciembre y enero. Pese a ser menos habituales, algunos de ellos podrían venir acompañados de masas de aire polar o ártico.

El impacto de "La Niña’"en las temperaturas

La presencia de este fenómeno durante el invierno provocará una marcada combinación de días templados con madrugadas notablemente frías. El contraste térmico entre el día y la noche se acentuará, especialmente en zonas altas de la región central del país y en el norte.

La disminución de la nubosidad y la humedad atmosférica incrementará la radiación solar durante el día. Por la noche, en contraste, se intensificará el descenso de la temperatura, generando heladas en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México.

#BoletínUNAM El fenómeno climatológico “La Niña”, cambio climático, captación pluvial, contaminación y sobreexplotación del agua son factores que suman a la escasez del recurso en nuestro país > https://t.co/1abTXawCT3#UNAM100AñosDeMuralismo pic.twitter.com/SldqEyZ9ec — UNAM (@UNAM_MX) June 20, 2022

Ejemplo de ello es lo que ocurre esta primera semana de diciembre, donde el Frente Frío 17 causará temperaturas extremadamente bajas. Este sistema frontal, junto a su masa de aire polar, provocará heladas de hasta -10 grados en al menos 18 entidades. Además, se esperan vientos fuertes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Durango, Chihuahua y Sonora.

Efectos opuestos entre "La Niña" y "el Niño"

"La Niña" y su contraparte, "El Niño", son fenómenos naturales originados por cambios en la temperatura del agua del océano Pacífico, pero sus consecuencias en el clima son opuestas.

Cuando sucede ‘El Niño’, el agua se calienta más de lo normal, propiciando un clima más húmedo y lluvias intensas. En cambio, ‘La Niña’ enfría el agua del Pacífico, lo que usualmente se traduce en menos lluvias e inviernos más secos, aunque también favorece la llegada de frentes fríos con aire muy helado.

Cuando inicia, las aguas se enfrían y la circulación del aire en la atmósfera también cambia; por ello, sus efectos son “opuestos” a los de ‘El Niño’: Alejandro Jaramillo, del @ICAyCC_UNAM.https://t.co/ZN1O8Un70b pic.twitter.com/KxuLcUTZ41 — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) May 16, 2024

Especialistas de la UNAM y la NOAA advierten que las condiciones de "La Niña" podrían prolongarse hasta abril de 2026. A lo largo de la primavera se estima una transición progresiva hacia un estado climático neutral, si bien esto dependerá de la evolución de las temperaturas oceánicas en la zona central del Pacífico.

Las entidades del sur y sureste del país, como Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, podrían experimentar lluvias por encima de su promedio histórico, debido a los flujos de humedad que son alterados por este evento climático. Por ejemplo, el Frente Frío 17 generará temperaturas mínimas de -10 a -5 grados en Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, obligando a las entidades a tomar medidas de precaución.

