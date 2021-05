Efemérides hoy 19 de mayo: ¿Qué se conmemora en México y el Mundo?

Hoy 19 de mayo se conmemoran diversas efemérides tanto en México como en el mundo; consulta aquí quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia.

En primer lugar recordamos que se trata del centésimo trigésimo noveno día del calendario gregoriano y entre otros hechos recordamos que Marilyn Monroe cantó al presidente John F. Kennedy, el famoso Happy Birthday Mr. President en 1962, mientras que en 2018 el príncipe Harry se casa con Meghan Markle y HBO emite el último episodio de la serie “Juegod e Tronos” en 2019.

Qué se conmemora este 19 de mayo

- Se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal

- Día Mundial del Médico de Familia.





- Francia: Día Nacional de Bretaña

- México: Día del Mercadólogo

- Turquía: Día de Conmemoración de Atatürk.

Efemérides del 19 de mayo

1780.- En Nueva Inglaterra ocurre el llamado “Día oscuro de Nueva Inglaterra”.

1822.- El Congreso de México ratifica a Agustín de Iturbide como emperador constitucional del Imperio mexicano, bajo el nombre de Agustín I.

1889. Muere Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó la Carta Geográica del Valle de México.

1842.- Viena estrena la ópera de Gaetano Donizetti Linda di Chamounixen el Theater am Kärntnertor de Viena.

1874.- En Francia se promulga una ley que prohíbe el trabajo de mujeres y niños en las minas.

1897.- En Reino Unido, el escritor Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading, donde había sido confinado por homosexual.

1909.- En el Théâtre du Châtelet, en París, Francia se estrena una gira dirigida por Serguéi Diáguilev, con 55 bailarines, entre ellos Vaslav Nijinsky. Es la primera vez que el ballet ruso es llevado al mundo occidental.

1917.- En Rusia, Aleksandr Kérenski, nombrado ministro de Guerra en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, propone a Alemania una paz «sin anexiones ni sanciones».

1921.-Estados Unidos promulga la primera Ley de Cuotas, que restringe la inmigración.

1923.- En Asturias, los obreros metalúrgicos de la sociedad Duro Felguera se declaran en huelga.

1944.- Victoria de los Ángeles ofrece su primer concierto en el Palacio de la Música Catalana.

1948.- En Israel se aprueba el Consejo Nacional Judío como Asamblea Constituyente.

1955.- Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética firman un tratado de paz que pone fin a la ocupación de Austria.

1962.- La afamada y polémica modelo Marilyn Monroe le canta Happy Birthday Mr. President al entonces presidente John F. Kennedy.

1974.- Erno Rubik crea el famoso cubo de Rubik.

1978.- Los ministros de Defensa de la OTAN acuerdan la adquisición del sistema de alerta rápida ACS.

1984.- El disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumple 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard.

2000.- China cierra un acuerdo con la Unión Europea para abrir su mercado.

2001.- La Liga Árabe suspende las relaciones políticas con Israel para exigir al gobierno de Ariel Sharón el fin de las agresiones contra la población palestina en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

2002.- 32 partidos ecologistas de 29 países europeos anuncian una candidatura única para las elecciones al Parlamento Europeo de 2004.

2018.- En Reino Unido se celebró la boda entre el príncipe Enrique de Sussex y Meghan Markle.

2020.- En Chile, en la comuna de Colina se crea ONG “Olla Solidaria Los Ingleses” para ir en ayuda de personas afectadas por la pandemia COVID-19.

¿Quién nació el 19 de mayo?

1925: Pol Pot, genocida camboyano y líder de los Jemeres rojos

1925: Malcolm X, activista estadounidense

1933: Antón García Abril, compositor español

1939: James Fox, actor británico

1941: Nora Ephron, guionista y cineasta estadounidense

1948: Grace Jones, cantante y actriz jamaicana

1974: Emma Shapplin, soprano francesa

1979: Andrea Pirlo, futbolista italiano

1985: Jon Kortajarena, modelo y actor español

1992: Sam Smith, cantante británico

¿Quién murió el 19 de mayo?

1935: T. E. Lawrence, Lawrence de Arabia, militar y escritor británico

1955: Concha Espina, escritora española

1958: Ronald Colman, actor británico

1967: Carlos Jiménez Díaz, médico español

2010: Carlos Gattiker, tenista argentino

2016: John Berry, músico estadounidense

Horóscopo del 19 de mayo

Los que han nacido el 19 de mayo tienen el signo del zodiaco Tauro según el horóscopo.

Santoral del 19 de mayo

San Adolfo de Arras, san Crispín de Viterbo, san Dunstán de Canterbury, san Ivo, san Francisco Coll, san Pedro Celestino, san Agustín Novelli.

