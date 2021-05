Efemérides hoy 20 de mayo ¿Qué pasó en México y el Mundo?

En las efemérides de hoy 20 de mayo sobresalen hechos como la muerte de Cristóbal Colón, quien descubrió el Continente Americano el 12 de octubre de 1492, además, la ONU declaró el Día Mundial de las Abejas.

Se trata del centésimo trigésimo décimo día del calendario gregoriano, a escala mundial se recuerda el lanzamiento de Wikipedia en su versión en español. ¿Quieres conocer las demás efemérides? Aquí te las compartimos.

¿Qué se conmemora el 20 de mayo?

- Día Mundial de las Abejas

- En México se celebra el Día del Psicológo

Efemérides del 20 de mayo1493.- En España, Cristóbal Colón es nombrado capitán general de la armada española con la que emprende el segundo viaje a América.

1520.- En el Templo Mayor de Tenochtitlán (México), los españoles al mando de Pedro de Alvarado llevan a cabo la Matanza de Tóxcatl.

1875.- Se crea la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en España.

1882.- Alemania, Austria e Italia formaron la Triple Alianza contra Francia.

1888.- En la Academia de Ciencias de París (Francia), Louis Pasteur presenta el resultado de sus investigaciones sobre la rabia.

1902.- Cuba se independiza de Estados Unidos.

1927.- En Estados Unidos, el aviador estadounidense Charles Lindbergh despega para iniciar lo que será la primera travesía en solitario por avión a través del océano Atlántico.

1930.- En Bombay (India) el pacifista Mahatma Gandhi es detenido por la policía colonial británica.

1932.- La aviadora Amelia Earhart despega para iniciar lo que será el primer vuelo solitario de una mujer a través del océano Atlántico.

1935.- Nace José Mujica en Montevidoe, Uruguay. Años después se covertiría en presidente de ese país.

1940.- En Polonia, los nazis ponen en funcionamiento el campo de concentración de Auschwitz.

1973.- En el Sahara Occidental, el Frente Polisario inicia la lucha armada.

1980.- En Quebec (Canadá) se realiza un referéndum para decidir la separación de Canadá. El 60 por ciento se opone a la independencia.

1984.- La expresidenta María Estela Martínez de Perón regresa a Buenos Aires desde su exilio en Madrid.

1988.- Sudáfrica, Angola y Cuba acuerdan la retirada de las tropas cubanas de Angola.

1990.- El telescopio espacial Hubble envía la primera fotografía desde el espacio.

1992.- Se juega la final de la Liga de Campeones de la UEFA donde se coronó campeón el Fútbol Club Barcelona ante la Unione Calcio Sampdoria con un marcador final de 1-0 a favor del conjunto condal.

1996.- En Montevideo (Uruguay) se realiza la primera Marcha del Silencio por los detenidos desaparecidos. Cada 20 de mayo miles de personas exigen verdad, memoria, justicia y nunca más crímenes de lesa humanidad.

1997.- Michael Jackson lanza su sexto disco, llamado Blood On The Dance Floor: History In The Mix, que se convierte en el álbum remixado más vendido de todos los tiempos, con más de 15 millones de ejemplares.

2001.- Inicia Wikipedia en español.

2001.- El segundo sencillo del tercer álbum del grupo estadounidense de R&B, Destiny ‘s Child, “Survivor”, alcanza la primera posición del Billboard Hot 100.

2003.- El cantante puertorriqueño Ricky Martin, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio y quinto realizado en español Almas del silencio, es además el primero en este idioma desde Vuelve en 1998.

2018.- Nicolás Maduro, es reelegido presidente, en Venezuela.

Horóscopo del 20 de mayo

Todos los que han nacido el 20 de mayo tienen el signo del zodiaco Tauro según el horóscopo.

Santoral del 20 de mayo

San Anastasio de Brescia, santa Áurea, san Austregisilo, san Baudilio de Nimes, san Bernardino de Siena, santa Lidia de Tiatira, san Talaleo, san Teodoro de Pavía.