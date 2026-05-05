Revelan VIDEO del crucero que navega con decenas de atrapados por hantavirus, extraño virus en su interior

Un viaje de ensueño para visitar los rincones más remotos del planeta, se convirtió en una alerta sanitaria internacional. Un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, ya cobró la vida de tres personas y dejar varios casos sospechosos, además de unos de 150 pasajeros atrapados. El navío, que a finales de marzo partió desde el sur de Argentina, recorrió destinos como la península antártica y remotas islas del Atlántico sur antes de que se detectaran los primeros síntomas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma el brote de Hantavirus en el crucero de expedición, reporta la detección de 7 casos relacionados con el letal virus transmitido principalmente por roedores. El navío permanece anclado frente a las costas de Cabo verdes y bajo una estricta vigilancia para evitar la propagación del virus en tierra firme. Hasta ahora, el balance es de tres personas muertas, una pareja de nacionalidad neerlandesa y de un ciudadano alemán. Un pasajero permanece grave en un hospital de Johannesburgo.

#Hantavirus cluster linked to cruise ship travel:

Since 1 April when the boat set sail, of the 147 passengers and crew, 7 people have become ill, among whom 3 have died, 1 is critically ill and 3 are reporting mild symptoms.



Based on the current information, including how… pic.twitter.com/KDKwmrNeBt — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2026

¿Qué está pasando en el crucero afectado por hantavirus?

Autoridades sanitarias confirmaron que un matrimonio neerlandés y un ciudadano alemán murieron tras presentar síntomas compatibles con hantavirus, una enfermedad viral poco común pero potencialmente mortal.

Además, un pasajero británico fue evacuado de emergencia y permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica; por si esto no fuera suficiente, a bordo del crucero hay al menos tres casos adicionales que siguen bajo observación médica.

Seven passengers on a cruise ship in the Atlantic Ocean, including three who have died, are either confirmed or suspected to have hantavirus, according to the WHO. So, what exactly is hantavirus, and should you be worried about it spreading? https://t.co/aeW26zWCkC pic.twitter.com/HkS8KSPrPv — Reuters (@Reuters) May 5, 2026

La situación mantiene en aislamiento al resto de los pasajeros mientras continúan las investigaciones. La Organización Mundial de la Salud encendió las alertas al señalar que podría haber ocurrido una rara transmisión de persona a persona, algo poco habitual en este tipo de virus, que normalmente se propaga por contacto con roedores o sus secreciones.

De confirmarse, este escenario representaría un riesgo mayor en entornos cerrados como un crucero, en donde la convivencia estrecha facilita la propagación de virus, como en este caso del hantavirus.

Passenger on ship currently affected by Hantavirus makes video plea for support and understanding.... says there are real people involved in this ongoing crisis. pic.twitter.com/guyvoUSXM8 — Food Travel USA ® (@FoodTravelUSA) May 5, 2026

VIDEO: ¿Cómo eran las condiciones dentro del crucero con Hantavirus?

Un expasajero del crucero, que viajó meses antes, compartió imágenes verificadas del interior del MV Hondius, destacando que las condiciones de limpieza eran adecuadas y constantes: “Las cabinas y áreas comunes se limpiaban diariamente”, aseguró, lo que sugiere que el brote no estaría relacionado con falta de higiene, sino con factores biológicos propios del virus.

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores, que puede causar síntomas graves como fiebre, dificultad respiratoria y, en algunos casos, provoca insuficiencia pulmonar.

Aunque los contagios entre humanos son extremadamente raros, el posible brote en este crucero genera preocupación entre expertos en salud global. El caso del MV Hondius pone sobre la mesa los riesgos sanitarios en viajes internacionales y entornos cerrados; ¿estamos preparados para enfrentar brotes inesperados en lugares tan aislados como un crucero en alta mar?