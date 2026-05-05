9 mineros muertos tras quedar atrapados en mina de carbón en Colombia

Una explosión en una mina de carbón en Colombia dejó un saldo fatal de 9 mineros muertos y 6 rescatados con vida, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería.

El siniestro sucedió en la mina La Ciscuda, operada por la empresa Carbonera Los Pinos, donde una explosión en las galerías subterráneas dejó a 15 mineros afectados en su turno de trabajo el 4 de mayo de 2026. La mina está ubicada en el municipio de Sutatausa, en Cundinamarca.

¿Qué causó la explosión en la mina La Ciscuda?

Los mineros estaban a una profundidad de alrededor de 600 metros al momento del accidente. Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca, mencionó en su cuenta de la red social X que el siniestro sucedió “aparentemente por acumulación de gases”.

Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de @Alc_Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases. De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate… pic.twitter.com/ayYbQuxJeZ — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

Balance de víctimas y labores de rescate en Cundinamarca

Detalló que de los 15 mineros atrapados, tres lograron salir por sus propios medios. Los seis mineros rescatados reciben atención médica en un hospital. A la zona acudieron al menos tres ambulancias y equipos de emergencia monitorearon los gases de la mina para determinar si era seguro ingresar.

Antecedentes de accidentes mineros en Sutatausa y Cucunubá

Sutatausa es una de las principales zonas mineras en Colombia, donde la extracción de carbón es una de las actividades económicas más relevantes.

No obstante, ello también ha derivado en continuos accidentes. Por ejemplo, en 2023, 21 mineros murieron tras una explosión en otra mina de carbón en el mismo municipio.

Mientras que en 2017, otro accidente similar en Cucunubá en Cundinamarca dejó 13 trabajadores muertos y uno más quedó con lesiones graves.

