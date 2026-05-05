Esperaban trillizos: Nacen cuatrillizos en Australia; esta es la probabilidad de que suceda

Una pareja que ya tenía tres hijos pequeños creció de pronto al recibir a cuatrillizos en Australia. Belinda Lotsu dio a luz a Amber, Amon, Amy y Amana tras varios años de tener problemas de fertilidad.

El nacimiento ocurrió en el Hospital Memorial King Edward, donde Belinda y Emmanuel recibieron a los pequeños por medio de cesárea, después de que, en un inicio, los doctores le informaran que tendría a tres bebés.

De trillizos a cuatrillizos: la sorpresa en el Hospital King Edward

La pareja lleva 16 años de matrimonio y habían tenido problemas de fertilidad, por lo que se sometieron a tratamientos de fertilización in vitro. Tras un segundo ultrasonido a las 23 semanas, lo que pensaba que serían trillizos reveló que esperaban a cuatro bebés.

“Le dije al doctor que no podía ser verdad”, aseguró Belinda. “Podías ver la sorpresa en su cara. Estaba tan sorprendida e impactada”, comentó Emmanuel, su esposo. El parto ocurrió tras 32 semanas y cinco días de gestación.

La nueva vida de la familia Lotsu en Australia

La pareja vive en la provincia de Kalgoorlie desde hace dos años, después de que migraran de Ghana. Aunque no tienen familia directa en Australia, cuentan con una comunidad ghanesa y apoyo de su grupo religioso.

Los cuatro bebés actualmente están en un servicio especial neonatal y los padres podrán llevárselos a casa en unas cuantas semanas.

¿Qué tan común es el nacimiento de cuatrillizos en el mundo?

El nacimiento de cuatrillizos es un suceso poco común, ya que en 110 años de historia del hospital King Edward sólo han registrado 14 de estos eventos, con el más reciente en 2020. En el mundo, un nacimiento de cuatrillizos ocurre cada 700 mil partos.

