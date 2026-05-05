VIDEO: Recuperan a cocodrilo con restos humanos en Sudáfrica; así fue el peligroso operativo

Equipos de emergencia en Sudáfrica enfrentaron una misión para cazar a un cocodrilo que pudo haberse devorado a una persona desaparecida.

Desaparición en el río Komati: el misterio del vehículo atrapado

Los Servicios de Policía de Sudáfrica mencionaron que un hombre fue reportado como desaparecido después de que su vehículo fue encontrado atrapado debajo de un puente en el río Komati. Después de una búsqueda que duró una semana, un equipo especial de búsqueda y rescate, personal de parques locales, de Servicios de Emergencia y el Comité de Manejo de Puertos ubicaron a un cocodrilo que podría haber atacado a la persona desaparecida.

VIDEO: Operación de alto riesgo para capturar al cocodrilo de 500 kilos

El domingo 3 de mayo de 2026, la policía informó que el capitán Johan “Pottie” Potgieter realizó la “altamente peligrosa y compleja operación” para entrar a la orilla de un río infestada de cocodrilos vivos con el fin de encontrar y remover al cocodrilo, al que le aplicaron la eutanasia.

Potgieter usó una cuerda para asegurar al animal y después ambos fueron elevados con un helicóptero y trasladados desde el fondo del río.

Antes de la operación, el capitán incluso refirió que tenía la corazonada de que uno de los cocodrilos había comido recientemente. “Además de tener la barriga llena, no se movía ni trataba de deslizarse por el río a pesar del ruido de los drones y del helicóptero”, aseveró Potgieter.

Hallazgos en la autopsia del animal: restos humanos y evidencia de otros ataques

El cocodrilo atrapado tenía 4.5 metros de largo y pesaba 500 kilogramos. Al ser atrapado, fue trasladado al Parque Nacional Kruger, donde le realizaron la autopsia. Además de los restos humanos, los especialistas hallaron seis diferentes tipos de zapatos en sus intestinos, lo que puede indicar que mató a otras personas, aunque no es concluyente. “Un cocodrilo puede comer o tragar cualquier cosa”, destacó el capitán.

Los rescatistas encontraron restos humanos dentro de los intestinos del cocodrilo, aseguraron las autoridades en un comunicado. Agregaron que realizarán pruebas genéticas a los restos para confirmar la identidad de la víctima.