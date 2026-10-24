Asesinan a balazos a chofer de la Ruta 85 sobre la carretera México-Cuautla

La mañana de este sábado se vistió de violencia sobre la carretera federal México-Cuautla. Un chofer de la Ruta 85, línea de transporte público que presta servicio desde el estado de Morelos hacia la Ciudad de México, fue asesinado a balazos a la altura del municipio de Ozumba, Estado de México, en las inmediaciones de los límites con la entidad morelense.

Según los primeros informes de las autoridades de seguridad, un sujeto se aproximó a la unidad colectiva y, sin cruzar palabra alguna, abrió fuego de manera directa contra el trabajador del volante, quien falleció de forma instantánea sobre el asiento del conductor.

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Acordonamiento y demora de peritos ministeriales

En el lugar de la agresión se localizaron al menos tres casquillos percutidos. La zona fue resguardada por elementos de la policía estatal y municipal para preservar los indicios del crimen.

Pese a la pronta delimitación del perímetro por parte de los uniformados, personal del área de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al sitio hasta cuatro horas después de ocurrido el ataque para comenzar las indagatorias de campo y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil de la ejecución ni se registran personas detenidas por estos hechos.

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