El frío y las bajas temperaturas no son sinónimo de no hacer ejercicio
Cuando hace frío, nuestro cuerpo trabaja más duro, en cuanto a nuestro metabolismo. Además, quemamos más calorías haciendo ejercicio en clima frío.
Las bajas temperaturas no son sinónimo de no hacer ejercicio. Los expertos en salud dicen que hay muchos beneficios de hacer ejercicio todo el año si se hace de manera correcta.
Es la época más maravillosa del año para continuar siendo activo.
El Dr. Timothy Miller, médico de medicina deportiva, explica que durante las fiestas de fin de año consumimos muchas más calorías y por eso debemos mantener nuestra salud física y hacer aún más ejercicio para contrarrestar ese efecto.
Hacer ejericio todo el año es crítico para nuestra salud mental y física. El ejercicio tiene incluso más beneficios en los meses de invierno.
Cuando hace frío, nuestro cuerpo trabaja más duro, en cuanto a nuestro metabolismo, para mantener nuestra temperatura corporal. Además, quemamos más calorías haciendo ejercicio en clima frío que en clima cálido.
¿Cómo aprovechar el ejercicio al aire libre incluso con bajas temperaturas?
Para hacer ejercicio de manera segura, los especialistas aconsejan vestirse apropiadamente:
En temperaturas mayores a los 10 grados celsius, una capa es suficiente. Sin embargo, por cada 2 o 3 grados menos de los 10 grados celsius, se agrega una capa más. La capa más profunda debe absorber la humedad para mantener al cuerpo seco. La segunda debe mantener el calor.
Si está lloviendo o hay mucho viento, se debe agregar una tercera capa, que debería ser de nylon para proteger al cuerpo.
Para conservar la energía y mantener el calor corporal se debe hacer la parte más difícil de la rutina de ejercicio primero. Por ejemplo: si va a correr de ida y vuelta, el consejo es correr primero hacia el viento, así se empieza por la parte más difícil.
Incluso cuando hace frío, es importante mantenerse hidratado. En general, la recomendación es un litro de líquido adicional por cada hora de ejercicio vigoroso.