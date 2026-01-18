Motines en tres cárceles de Guatemala; internos toman como rehenes a 46 personas

Motines simultáneos se registraron este sábado en tres cárceles de Guatemala , donde personas privadas de la libertad tomaron como rehenes a 46 personas, informaron autoridades.

De acuerdo con información oficial, los disturbios obligaron a activar protocolos de seguridad con apoyo del Ejército, mientras fuerzas estatales mantienen control perimetral en las prisiones afectadas.

Un video que circula en redes sociales, se observa a uno de los privados de libertad con un chaleco de los guardias retenidos del @_SPGuatemala, quien en su mensaje insta a la población darle “un golpe de estado” al presidente de la República @BArevalodeLeon. Además “denuncian… pic.twitter.com/eWFDo0o2FP — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) January 17, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas o heridas entre los rehenes, mientras continúan las acciones para restablecer el orden.

Disturbios simultáneos en tres prisiones de Guatemala

Según información de Reuters, personas privadas de la libertad protagonizaron motines coordinados en tres cárceles de Guatemala, donde tomaron al menos a 46 personas como rehenes, en su mayoría custodios penitenciarios, además de una psicóloga.

El ministro del Interior de Guatemala, Marco Antonio Villeda, confirmó en conferencia de prensa que hasta el momento no se han reportado muertes ni personas lesionadas entre los rehenes.

El ministro de Gobernación señala que Marco Antonio Villeda señala que esto se debe a qué se quitaron los privilegios a los reos, específicamente a los miembros del Barrio 18.



Vía: @LuMoraloficial pic.twitter.com/4IAFdj18Io — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) January 17, 2026

Autoridades señalan al "Barrio 18" como responsable

De acuerdo con el gobierno guatemalteco, los disturbios habrían sido organizados por integrantes del Barrio 18 (grupo criminal designado como terrorista por Estados Unidos en 2025), como una reacción a decisiones recientes de las autoridades penitenciarias.

El ministro Villeda explicó que el motín estaría vinculado con la exigencia de un líder de esa estructura criminal, quien busca ser trasladado a otro centro penitenciario para obtener mejores condiciones y trato preferencial.

Gobierno descarta negociar con grupos criminales

El funcionario fue enfático al señalar que el Estado no cederá ante presiones de grupos criminales ni negociará bajo amenazas.

"No voy a hacer ningún trato con ningún grupo terrorista, no voy a ceder ante este chantaje ni restablecer privilegios a cambio de que detengan sus acciones", declaró Villeda, de acuerdo con Reuters.

El Ministerio de Gobernación y el @Ejercito_GT activan protocolos para restablecer el orden en centros carcelarios. #SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/X1VAoxuvMD — MinGob (@mingobguate) January 17, 2026

Ejército y fuerzas de seguridad mantienen control perimetral

En un comunicado difundido este sábado, el Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que fuerzas de seguridad civil, con apoyo del Ejército de Guatemala , activaron protocolos para restablecer el orden en los centros carcelarios afectados.

Las autoridades señalaron que se mantiene control perimetral total, con el objetivo de proteger al personal penitenciario, garantizar la seguridad de las áreas circundantes y atender la situación con firmeza y profesionalismo.

Antecedentes de toma de rehenes en cárceles guatemaltecas

Aunque en Guatemala se han registrado anteriormente incidentes de toma de rehenes en centros penitenciarios, las autoridades reconocieron que el número de personas retenidas en este caso es mayor al observado en episodios previos.

El gobierno guatemalteco exhortó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales mientras continúan las operaciones para recuperar el control total de las cárceles.