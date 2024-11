Allison fue acosada mientras caminaba por Churubusco; así persiguió a su acosador: “Se burló"

Durante la noche del miércoles, a través de redes sociales se reveló una denuncia pública sobre un hombre que presuntamente había acosado sexualmente a una mujer en la alcaldía Iztacalco, concretamente en el cruce de Canal de Churubusco y Canal de Tezontle, donde el agresor le habría tocado el trasero sobre la vía pública.

La víctima de esta agresión es Allison, una mujer que acudió a los estudios de Hechos AM para hablar sobre el caso y explicar cómo es que fue víctima de este acoso sexual en plena calle de la Ciudad de México (CDMX), mismo que difundió y logró que hiciera viral a través de las redes sociales, donde ya evidenció el rostro del acosador de Churubusco.

“Eran aproximadamente las 8:40 de la noche, no era tan tarde”, señaló Allison durante el noticiero, donde explicó que el cruce entre Churubusco y Tezontle es bastante concurrido y agregó que “es una zona roja de asaltos”.

En ese momento recibí un mensaje de trabajo y apenas iba a desbloquear el celular, cuando un tipo se acerca por detrás, del lado izquierdo, y es cuando me toca el trasero Allison, víctima de acoso

¿Cómo reaccionó Allison tras la agresión en Canal de Churubusco?

“Inmediatamente yo reacciono, me voltea a ver con una pequeña mueca, como sonriendo y continúa caminando”, señaló Allison sobre la agresión, en una evidente muestra de burla, de acuerdo con la víctima.

“Me quedé en shock dos segundos, me doy cuenta que acabo de pasar esta agresión y lo que hago es empujarlo por detrás. Él no reacciona, digo, si hubiera sido un malentendido, voltea y dice ‘oye, ¿por qué me empujas?’, pero no, me ignoró. Lo vuelvo a empujar, le preguntó ¿por qué me tocaste?”

El rostro del acosador de Churubusco, denunciado por Allison en la CDMX

Fue en este punto cuando decidió comenzar a grabar la persecución para confrontarlo, hasta que llega a una zona más aislada, en la que decidió dejarlo ir, por miedo a que fuera a reaccionar de manera violenta, ya sin gente alrededor.

“No vi si alguien vio la agresión, nada más vieron cómo le estaba gritando. No recibí la atención, no había patrullas cerca, había un botón de pánico hasta la otra esquina”, sentenció la víctima.

Video de la agresión del acosador en Churubusco y Tezontle