Susana Adriana Guerrero Hernández es fisioterapeuta en el Hospital General de México “Doctor Eduardo Liceaga”, y está desaparecida. Su familia señala a su expareja Heynar Oswaldo “N”, como sospechoso de llevársela con engaños en un automóvil.

Susana, madre de la mujer de 36 años, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA), que este hombre se reuniría el domingo pasado con la fisioterapeuta porque irían por leche y pañales para el hijo de un año con 5 meses que tienen, pero desde ese día nada se sabe de ella.

Expareja de fisioterapeuta dejó a hijo de Susana Adriana en Chiapas

La familia de la mujer desaparecida viajó a Chiapas, donde una hermana de Heynar Oswaldo “N” tenía al niño, pues este sujeto lo fue a dejar con ella, pero llegó sin Susana Adriana, lo cual causó extrañeza.

La hermana de este hombre contactó a la familia de la fisioterapeuta y les dijo sobre la situación y que les entregaría al niño, pues quería hacer las cosas bien, pero del principal sospechoso nada se sabe.

La mamá de la mujer desaparecida contó que su hija y él se conocieron en el Hospital General de México, donde él trabajaba en el área administrativa y ella como fisioterapeuta, actividad que realiza desde hace tres años aproximadamente.

“En ese carro se la llevó el domingo 13 de julio a las diez de la mañana, se llevó a mi hija y a mi nieto en ese carro. Él ya tiene tiempo que no trabaja en el Hospital General, aproximadamente como dos años, ya no trabajó ahí, él trabajaba en otros lados, cubriendo interinatos en las clínicas del ISSSTE”, dijo la mamá.

La expareja de la fisioterapeuta desaparecida Susana Adriana Guerrero Hernández fue llevada en un carro azul.|Especial

Mamá de fisioterapeuta desaparecida dice que expareja la violentó

La desaparición de Susana Adriana Guerrero Hernández fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que emitió la ficha de búsqueda correspondiente. El boletín con folio D/01937/2025/FGJ indica que la mujer desapareció en la colonia San José de la Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero, aunque la fecha de desaparición aparece como el 14 de julio de 2025.

Vestía pantalón negro entubado, tenis negros y blusa gris claro de manga larga. Tiene 36 años, mide 1.6 m y tiene un tatuaje en el hombro izquierdo con forma de una corona, y en el muslo derecho la figura de un lobo.

La mamá de la trabajadora de este hospital también comento que Heynar Oswaldo “N” es una persona celosa y misógina, quien en ocasiones anteriores violentó a Susana Adriana. Incluso, dijo, el hombre se enojaba porque su hijo lloraba, pero esta situación no fue denunciada porque, comentó la señora, Susana Adriana “le tenía miedo” a este sujeto.

Pero hace 15 días se salió “por cuestiones de fuerza mayor, comentó la mamá, quien dijo que su hija era víctima de “insultos, malos tratos y otras casas”, dijo la mamá. Heynar Oswaldo"N”, describió la señora, es una persona “muy celosa y es misógino, en pocas palabras”.

Fisioterapeuta salió de casa de sus papás y no volvió

Susana Adriana está desaparecida desde el domingo a las 10:00 horas aproximadamente cuando salió de la casa de su mamá, aunque anteriormente estaba viviendo con este sujeto en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

“El domingo por la mañana todavía estuvo en mi casa, porque es donde se estaba quedando, ella tiene su recámara todavía de cuando era soltera y ahí se estaba quedando con su hijo. Yo le cuidaba al niño en lo que ella se iba a trabajar. El domingo en la mañana todavía vi que le dio de desayunar al niño, se despidieron de nosotros, de mi esposo y de mí y salió”, relató la madre.

Les dijo que regresaba temprano y no tardaría, pero ya no volvió. “Le mandé un mensaje a las 10:45 y me di cuenta de que desde las 10:27 no se había conectado y es raro porque ella siempre estaba conectada en WhatsApp”.

“Le mandé mensaje, no me contestó, dije está ocupada, más tarde muchos mensajes, llamadas, mi esposo también le hizo llamadas, nos mandaba a buzón, no contestó, le hicimos videollamada por WhatsApp y tampoco, no hubo respuesta y hasta ahorita hemos insistido en marcarle, no nada más nosotros, sino toda mi familia y no hay respuesta”.

La fisioterapia iba con Heynar Oswaldo “N”, de 38 años, y el bebé en un automóvil azul con placas PDJ-75-35, pero no hay rastro de dónde pudiera estar y para la familia él es el principal sospechoso de la desaparición y por ahora la búsqueda de la mujer buscará también a su hija en Chiapas.

La mamá de la fisioterapeuta no pierde la esperanza de que su hija aparezca pronto, pero mientras tanto también tiene que lidiar con presentar documentos al Hospital General de México para que no pierda su trabajo.

“Tengo la esperanza que aparezca mi hija, que a este hombre se le mueva un poco el corazón y me deje a mi hija, no importa dónde me la deje, nosotros nos movemos y vamos por ella”.