El calvario que vivió la jirafa Benito en Chihuahua

Vivimos en una época donde los animales han empezado a ocupar el lugar de los hijos en los hogares. Se les trata con amor, con cuidado y se les provee de todo lo necesario para que vivan felices y cómodos. Se nos ha despertado la conciencia del respeto por los demás seres vivos.

Sin embargo, también es verdad que estos tiempos han dejado al descubierto la crueldad de muchas personas para con mascotas, animales callejeros o de cautiverio, ya que sin importarles en lo más mínimo su bienestar, han cometido abusos y atrocidades que incluso les han llevado a la muerte.

Afortunadamente, las redes sociales y los medios de comunicación se han encargado de exponer casos de maltrato animal, lo que ha permitido la creación de leyes de protección, aplicar castigos ejemplares, así como finales felices para las víctimas.

Esto último es lo que ha pasado con Benito, la jirafa de tres años que llegó desde mayo pasado a Parque Central, un sitio público -que no es zoológico- financiado por el gobierno de Ciudad Juárez, luego de ser donado por Fiesta Safari de Sinaloa, debido a que podía ser lastimado por otro macho de su especie, al ser seres vivos territoriales.

No mejoraron las condiciones de la jirafa Benito pese a traslado

Pero la suerte de Benito no mejoró después de su traslado. Como dicen por ahí, el caldo salió más caro que las albóndigas, porque aunque el cuadrúpedo se libró de las peleas con su compañero de hábitat, ahora se enfrentaría al calurosísimo clima veraniego de la ciudad fronteriza, y no precisamente de la mejor manera.

¿Cómo comenzó la campaña “Salvemos a Benito”?

Un espacio pequeño, una sombrilla que poco podía atajar y casi nada de vegetación fue lo que Benito encontró en los meses más calurosos, cuando la temperatura sobrepasaba los 40°C. En esos momentos fue cuando el colectivo “Salvemos a Benito” empezó a denunciar en redes sociales el maltrato que la jirafa estaba sufriendo.

La insistencia del grupo se debía a que querían evitar a toda costa que se repitiera la historia de Modesto, la jirafa que había vivido en el mismo lugar, hasta su muerte en 2022, y que no tuvo los cuidados y la atención adecuada por años. El tiempo era oro ya que Benito empezaba a lamer barrotes y paredes, así como a caminar en círculos, trastornos compulsivos a consecuencia del estrés que padece hasta ahora.

El invierno llegó, y ahora las temperaturas matutinas están bajo cero. La construcción a medio terminar destinada para la jirafa, no es suficiente para que se ataje de las heladas. Activistas afirman que sus pestañas y su saliva se congelan y no saben qué tanto más pueda soportar el frío. La situación de Benito ya no es cosa solo de Ciudad Juárez, pues ha escalado a nivel internacional, con los miles de comentarios de ciudadanos y medios de comunicación que han condenado el maltrato.

Entre la PROFEPA, SEMARNAT y el gobierno de Maru Campos se echaron la bolita y los trámites burocráticos en todo su esplendor retrasaron hasta este 15 de enero eltraslado de Benito a un sitio que le diera los cuidados necesarios. Una situación de vida o muerte, literalmente, que politizaron de la forma más ruin.

Jirafa Benito tiene nuevo hogar en Africam Safari de Puebla

Después de ocho largos meses de lucha, y tras una presión mediática, Benito ha encontrado en el Africam Safari un nuevo hogar, donde se le dará la oportunidad de tener una vida más digna y acompañada de otras jirafas.

Una prueba de que cuando la sociedad se une y exige a las autoridades que hagan su trabajo, se pueden lograr grandes cosas, tan grandes como Benito.