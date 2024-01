¡Salvemos a Benito! Urgen traslado de Jirafa a Puebla; se congela de patas y cuello en Ciudad Juárez

El colectivo Salvemos a Benito, exigió que se acelere el traslado del ejemplar de Jirafa que se encuentra en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihiuahua, desde mayo de 2023, y que actualmente padece temperaturas de hasta menos 9 grados, pues no cuenta con el hábitat, ni con la infraestructura adecuada para su resguardo.

“Benito” es un ejemplar de jirafa que se encuentra en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua y para la activista Perla Iris Guzmán quien es parte del colectivo Salvemos a Benito, no cuenta con el cuidado necesario para sobrevivir.

“Estamos a menos 6 y la sensación térmica de menos 9 grados y ese pobre ejemplar sin un techo, está encerrado en un corral a menos 6 grados. “Benito no tiene condiciones optimas para vivir aquí pues es un parque publico no es un zoológico”.

Entrevistada en el noticiero Hechos AM, la animalista indicó que además “Benito no tiene tiene gente que la cuide durante un periodo prolongado del día, tiene un veterinario que lo visita esporádicamente y no tiene una instalación correcta para hacerle una revisión exhaustiva”.

Aseguró que las condiciones óptimas no están en Ciudad Juárez “que está en un desierto en donde las temperaturas son extremadamente frías o calurosas. Él se puede adaptar al calor siempre y cuando tenga vegetación alrededor y se alimenta de hojas de acacia pero no tiene arboles, solo hay un pino y está mocho o mordido, no tiene vegetación y en tiempo de invierno ellas no pueden regular su temperatura por su altura entonces ella se congela de las patas y de la parte alta de su cuerpo”, explicó.

Indicó que la jirafa debería tener un granero con una calefacción de tres niveles, lo cual no tiene.

“Hemos acudido a todos los niveles de gobierno con todas las dependencias, hemos enviado oficios, escritos, en línea para pedir ayuda y solución al tipo de vida, es una jirafa en peligro de extinción” y al parecer no han tenido respuesta.

Jirafa “Benito” será trasladada a Africam Safari en Puebla

Por otro lado, ayer, se informó que la jirafa “Benito” será trasladada al Zoológico Africam Safari en Puebla, esto de acuerdo con Frank Carlos Camacho director de este sitio.

A través de redes sociales Frank Carlos Camacho anunció que recibirán a Benito, la jirafa que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua y que durante varios meses diversos colectivos y asociaciones hicieron viral el caso del animalito porque vivía en condiciones no optimas en el Parque Central de este estado.

Al parecer, el gobierno del estado de Chihuahua concedió a Africam Safari tener bajo su resguardo a Benito por lo que solo están pendientes los trámites federales para ir por él y trasladarlo al estado de Puebla.

Se pidió el apoyo de que también no queden en el olvido los otros animalitos que están en el Parque Central de Ciudad Juárez, pues de por sí ese lugar no cuenta con las condiciones para mantenerlos bajo resguardo.