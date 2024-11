Marilyn Cote y el fraude psiquiátrico: Consejos para verificar credenciales médicas

El caso de Marilyn Cote , quien se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, ha captado la atención nacional e internacional. Acusada de fraude y usurpación de funciones, esta abogada prometía curas milagrosas y diagnósticos erróneos a sus pacientes. Con una trayectoria llena de falsedades y un consultorio clausurado, la historia de Cote es un claro ejemplo de los peligros de confiar en profesionales no certificados, pero, ¿cómo podemos evitar caer en manos de charlatanes como ella? Aquí te lo contamos.

El caso de Marilyn Cote: Así es como operaba la falsa psiquiatra

Marilyn Cote, una mujer que se ostenta como psiquiatra en redes sociales, enfrenta graves acusaciones de fraude por parte de expacientes que denuncian su falta de credenciales adecuadas. A pesar de su afirmación de ser doctora en neurociencias y neuropsiquiatría, en realidad solo posee una licenciatura en derecho y una maestría en criminalística.

María Elena Esparza Guevara, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia CDMX, advierte que “los estafadores son a menudo sociópatas que no reconocen el daño que causan” y enfatiza la importancia de verificar las credenciales de los médicos antes de recibir atención.

¿Cómo prevenir caer con especialistas falsos como Marilyn Cote?

Para protegerse contra estos pseudoespecialistas, Esparza sugiere prestar atención a los comentarios de expacientes y verificar la autenticidad de los títulos académicos: “Las redes sociales son una ventana para conocer la reputación de un profesional”, señala. Además, María Teresa Villanueva, especialista en medicina interna, recomienda consultar el Registro Nacional de Profesionistas para confirmar la validez de la cédula profesional del médico.

Marilyn Cote ha sido acusada no solo de ofrecer tratamientos fuera de su área de especialización, sino también de prescribir medicamentos controlados sin la debida autorización. Las víctimas relatan experiencias aterradoras, como diagnósticos erróneos y presiones para tomar medicación innecesaria. Una paciente compartió: “Ella me dijo que si no tomaba su medicación iba a suicidarme”.

Si has sido víctima de un falso médico como Marilyn Cote, puedes presentar una denuncia en línea ante la COFEPRIS. La historia de Cote es un recordatorio crucial sobre la importancia de verificar las credenciales profesionales antes de buscar ayuda médica