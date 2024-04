La Doctora, el Licenciado y la Ingeniera tropiezan en el Castillo de Arena por sus simpatizantes

El desafío por la grande está al rojo vivo entre la Doctora, el Ingeniero y la Licenciada, quienes ahora tienen que lidiar con las bombas arrojadas por sus propios simpatizantes y equipo de trabajo en el reto del Castillo de Arena.

En su pelea por la grande, la Doctora parece tener el camino fácil, pues todos los cocos le caen en su canasta y ni siquiera se tiene que mover; no como para la Ingeniera, quien va de un lado a otro intentando sumar la mayor cantidad de puntos en su bote para sumar más gente al “Ingebus”, pero no para de tropezar.

Por último, el Licenciado tiene mucha prisa para sumar cocos a la canasta, pero estos simplemente no le caen, y los que sí, vienen disfrazados de bombas que no dejan de dejarlo en cero puntos, por lo que todo parece decantado para una victoria de la Doctora... ¡pero no!

Los cangrejos le impiden reunirse con los empresarios a la Doctora, quien perdió todos sus puntos tras una felicitación escueta a la candidata de la Ciudad de México, por lo que todo termina en un empate, en este nuevo capítulo de la competencia.