La historia se repite 7 años después: El Culiacanazo frenó operativos contra el narcotráfico en México

La liberación de un integrante de una organización criminal en Morelos, luego de que tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente fueran retenidos, recordó uno de los episodios más oscuros en la historia de México: El Culiacanazo.

Siete años después del Culiacanazo, la presión de los grupos criminales sigue poniendo a prueba la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad.

El "Culiacanazo" en Morelos

El caso de Morelos ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando autoridades detuvieron a José David “N”, conocido como “El Güero Gym”“El Güero Gym”, pero horas después fue puesto en libertad.

La operación se realizó en Totolapan, municipio ubicado al norte de Morelos, mediante un despliegue coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

Los incidentes se extendieron a Tlayacapan, Atlatlahucan y Oaxtepec, pues se reportaron narcobloqueos con vehículos del transporte público, patrullas incendiadas y hasta troncos colocados para impedir el tránsito de automóviles y personas.

En medio de la violencia, tres trabajadores de la Fiscalía Regional Oriente fueron retenidos por células de Pueblos Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes fueron liberados alrededor de las 19:35 horas del lunes, después de que las autoridades entregaran al detenido.

Las consecuencias del Culiacanazo 7 años después

La situación en Morelos remite a lo ocurrido el 17 de octubre de 2019, cuando fuerzas federales capturaron por primera vez a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces identificado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

La operación desencadenó una serie de enfrentamientos y bloqueos en Culiacán, por lo que fue puesto en libertad tras la orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El balance reportado de aquel día incluyó ocho personas muertas, siete militares y un civil, además de 16 heridos.

También se registró el secuestro temporal de ocho soldados, la fuga de 51 internos de un penal, 19 bloqueos y daños por impactos de bala en 68 vehículos militares, así como ataques contra el cuartel militar.

