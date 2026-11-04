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El frente frío 4 se va a fortalecer en los próximos días: ¿Qué le va a dar fuerza y cuáles serán sus efectos?

El frente frío número 4 se va a fortalecer en los próximos días por su combinación con otro fenómeno; ¿qué es lo que le dará más fuerza y qué va a provocar en el clima?

El frente frío 4 se va a fortalecer en los próximos días: ¿Qué le va a dar fuerza y cuáles serán sus efectos?
La masa de aire frío hará que el frente actual se intensifique. |I.A

Escrito por: Jimena Romero

El clima frío podría aumentar para el fin de semana, ¿por qué? Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional advierten que el frente frío número 4 se va a fortaleces pues recibirá el impulso de nuevos fenómenos. La combinación con ellos va a dejar un ambiente más fresco, rachas de viento y lluvias intensas en varias regiones del país entre el jueves 5 de noviembre y el sábado 7.

Esto va a provocar en el clima durante este fin de semana.

¿Qué le va a dar fuerza al frente frío 4?

Para el día jueves, el frente frío número 4 se mantendrá estacionario sobre el noreste de México. Su fuerza va a aumentar cuando interactue con un canal de baja presión en el oriente del país y con la humedad que viene del océano Pacífico.

Esto va a provocar chubascos en el occidente, centro y sur de México, además de lluvias fuertes en Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.

Masa de aire frío y frente frío: esto va a suceder en el clima

El viernes 6 de noviembre podría el frente frío aumentar su intensidad. Una nueva masa de aire frío reforzará al frente frío 4, haciendo que se mueva en el oriente, centro y sureste del territorio nacional.

Esto va a generar descenso en las temperaturas durante las mañanas en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de lluvias fuertes en el Valle de México y la península de Yucatán.

Vientos fuertes de componente norte en estios estados

Junto con las lluvias del viernes, la masa de aire frío traerá vientos de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aumentando el aire fresco en la región.

Frente frío 4 para el sábado 7 de noviembre

El sábado 7 de noviembre, el sistema frontal va a continuar estacionario en el oriente y sureste. La masa de aire frío dejará el ambiente fresco en el norte, centro y oriente de México.

El viento de componente norte se intensificará con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas y en el istmo y golfo de Tehuantepec durante la noche.

¿Dónde va a llover más fuerte el fin de semana?

La combinación va a dejar lluvias muy fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca el sábado. Una circulación ciclónica en los niveles altos de la atmósfera frente a las costas vaa generar precipitaciones muy fuertes en Michoacán y Guerrero.

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