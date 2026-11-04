El frente frío 4 se va a fortalecer en los próximos días: ¿Qué le va a dar fuerza y cuáles serán sus efectos?
El frente frío número 4 se va a fortalecer en los próximos días por su combinación con otro fenómeno; ¿qué es lo que le dará más fuerza y qué va a provocar en el clima?
El clima frío podría aumentar para el fin de semana, ¿por qué? Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional advierten que el frente frío número 4 se va a fortaleces pues recibirá el impulso de nuevos fenómenos. La combinación con ellos va a dejar un ambiente más fresco, rachas de viento y lluvias intensas en varias regiones del país entre el jueves 5 de noviembre y el sábado 7.
Esto va a provocar en el clima durante este fin de semana.
¿Qué le va a dar fuerza al frente frío 4?
Para el día jueves, el frente frío número 4 se mantendrá estacionario sobre el noreste de México. Su fuerza va a aumentar cuando interactue con un canal de baja presión en el oriente del país y con la humedad que viene del océano Pacífico.
Esto va a provocar chubascos en el occidente, centro y sur de México, además de lluvias fuertes en Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.
Masa de aire frío y frente frío: esto va a suceder en el clima
El viernes 6 de noviembre podría el frente frío aumentar su intensidad. Una nueva masa de aire frío reforzará al frente frío 4, haciendo que se mueva en el oriente, centro y sureste del territorio nacional.
Esto va a generar descenso en las temperaturas durante las mañanas en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de lluvias fuertes en el Valle de México y la península de Yucatán.
🥶 Viene un invierno más frío de lo habitual.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026
Para esta temporada 2026-2027 se prevé la llegada de 56 frentes fríos a México, por encima del promedio de 50 registrado entre 1990 y 2020.
Diciembre será el mes con mayor actividad (9 sistemas), seguido de noviembre y enero (8… pic.twitter.com/S8hU5BeXVp
Vientos fuertes de componente norte en estios estados
Junto con las lluvias del viernes, la masa de aire frío traerá vientos de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aumentando el aire fresco en la región.
Frente frío 4 para el sábado 7 de noviembre
El sábado 7 de noviembre, el sistema frontal va a continuar estacionario en el oriente y sureste. La masa de aire frío dejará el ambiente fresco en el norte, centro y oriente de México.
El viento de componente norte se intensificará con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas y en el istmo y golfo de Tehuantepec durante la noche.
¿Dónde va a llover más fuerte el fin de semana?
La combinación va a dejar lluvias muy fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca el sábado. Una circulación ciclónica en los niveles altos de la atmósfera frente a las costas vaa generar precipitaciones muy fuertes en Michoacán y Guerrero.