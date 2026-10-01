“Sinaloa se reconfigura": Jorge Fernández Menéndez analiza presencia del Mayito Flaco en CDMX y la crisis del narcotráfico

En entrevista con Manuel López San Martín para Hechos AM, el especialista en temas de seguridad y narcotráfico, Jorge Fernández Menéndez, analizó la ficha de alerta emitida por la DEA que ubica a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, escondido en la Ciudad de México. Fernández Menéndez explicó que no resulta descabellado que el líder de la facción de los “Mayos” haya optado por la capital del país para resguardarse, dado que la entidad ofrece un inmenso entramado urbano y zonas suburbanas idóneas para el ocultamiento, a diferencia de Sinaloa, donde la guerra interna contra los “Chapitos” y el despliegue de más de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas complican su movilidad.

Durante la conversación, el analista destacó que la confrontación entre ambas facciones ha entrado en una fase decisiva donde los “Mayos” han ganado terreno en Sinaloa, dejando a Mazatlán como el último gran reducto en disputa. Asimismo, enfatizó que la reconfiguración del Cártel de Sinaloa no solo depende de las batallas en el territorio nacional, sino del masivo ecosistema de colaboración de capos extraditados y protegidos en Estados Unidos —como los propios familiares de Ismael “El Mayo” Zambada—, lo que convierte la eventual captura de “El Mayito Flaco” o de Iván Archibaldo Guzmán en un objetivo altamente estratégico y de urgencia prioritaria para el Gobierno de México.