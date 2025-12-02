¡De película! Así fue el secuestro de “El Mayo Zambada, narrado por el hijo de “El Chapo”

La ficción y la realidad parecen fundirse en una corte de Chicago, donde Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha destapado una trama digna de un thriller de acción, al narrar cómo ocurrió el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada.

En una sorprendente declaración de culpabilidad, el llamado "Chapo Joven" no solo aceptó los cargos que le imputaban; narcotrafico y crimen organizado, sino que también reconoció haber orquestado un operativo para secuestrar a una de las figuras clave del crimen organizado en México: Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Los detalles, revelados por López Guzmán relatan una escena de acción. El veterano narcotraficante fue llevado a un rancho con engaños. Fue trasladado a un lugar donde hombres armados, actuando bajo las órdenes directas de Guzmán López, irrumpieron en un salón.

"El Mayo" Zambada entró por una puerta en donde el mismo hijo de "El Chapo" lo encerró para que los hombres armados irrumpieran en el lugar a través de una ventana sin cristal, por donde fue sacado, luego de que le colocaran una bolsa en la cabeza.

Según el relato, el clímax de esta operación se vivió a bordo de un avión privado. Ambos narcotraficantes fueron forzados a tomar una bebida con sedantes que los dejaría inmovilizados.

Joaquín Guzmán López buscaba beneficios por entregar a "El Mayo"



Los fiscales se lo negaron. Así confesó el secuestro de Ismael Zambada 👇pic.twitter.com/LcSP3RL1yA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 2, 2025

"El Mayo" y Guzmán López llegaron a Nuevo México

El destino final de ambos capos fue Nuevo México, Estados Unidos, donde supuestamente serían entregados a las autoridades para su arresto en julio de 2024.

Al declararse culpable, Guzmán López puso en evidencia un plan de venganza o purga interna dentro de la cúpula del Cártel de Sinaloa.

El hijo de quien fue líder del Cártel de Sinaloa ya reconoció ante la ley haber organizado un secuestro de alto calibre, confirmando que, en el mundo real del narcotráfico, las alianzas se rompen con la violencia y las traiciones se ejecutan con la precisión de una película.

De acuerdo con agencias de información internacionales, si bien Guzmán López no mencionó el nombre de su víctima, el relato de Zambada coincide con lo que difundió su defensa en una carta.

“El Mayo” Zambada comparece ante tribunal en EU

¿Cuándo fue secuestrado "El Mayo" Zambada?

La fecha exacta de su llegada y posterior detención por las autoridades en territorio estadounidense se reportó alrededor del 25 de julio de 2024.

El propio Zambada, en una carta difundida desde prisión en agosto de 2024, negó haberse entregado voluntariamente.

Afirmó: "Fui secuestrado y traído a los Estados Unidos a la fuerza y ​​contra mi voluntad", y calificó lo ocurrido como una "traición imperdonable".