¡Imágenes fuertes! Así fue el terrible accidente que dejó tres muertos en Escuintla, Guatemala

La autopista Palín- Escuintla, en Guatemala, presenció un terrible accidente que ha dejado a varias familias de luto. Una carambola en la que se vieron involucrados 5 autos particulares y pesados, terminó con la vida de tres personas y dejó múltiples heridos.

Lo más impactante del percance fue que el momento exacto de la desgracia quedó grabado en video por otro automovilista que se encontraba circulando en la zona, mostrando la fuerza imparable de un tráiler que perdió el control completamente.

Tres personas murieron y varias más resultaron heridas tras una trágica carambola en la autopista Palín–Escuintla, en Guatemala.



El accidente involucró cinco vehículos, incluidas unidades pesadas. Bomberos trabajaron con equipos especiales para rescatar a personas atrapadas… pic.twitter.com/OyRZ7Cm8M8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 15, 2026

¿Cómo fue el accidente en la Palín-Escuintla de Guatemala?

Todo ocurrió durante la mañana, cuando el tráfico se encontraba transitando con normalidad. En las imágenes que circulan en redes sociales se puede observar cómo un tráiler que viajaba a gran velocidad perdió la estabilidad y, en un cuestión de segundos, terminó en el carril contrario.

El impacto fue inevitable y desastrozo; la pesada unidad embistió de frente a otros vehículos que venían en sentido opuesto, generando una reacción en cadena que involucró en total a cinco vehículos: dos tráileres, dos camiones y una camioneta pickup.

Así rescataron a los involucrados en accidente

Tras las llamadas de emergencia, los Bomberos se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro. El panorama era completamente desolador: piezas de los restos de autos esparcidas por la carretera y cabinas de camiones convertidas en chatarra.

Los rescatistas tuvieron que ayudarse de equipo hidráulico, conocido como "quijadas de la vida", para realizar labores de extracción, ya que varios de los heridos se encontraban atrapados y gritaban por auxilio entre los restos.

Difunden video de accidente en autopista de Guatemala

Lo que llamó aún más la atención del accidente es que uno de los conductores que quedaron de frente a la tragedia grabó todo lo que sucedió mediante una cámara instalada en su unidad. En el video se aprecia cómo el tráiler invasor parece no tener frenos o sufrir una falla mecánica, atravesando toda la vía sin que los otros conductores pudieran maniobrar para esquivarlo.

Incluso la persona que grababa el video terminó siendo alcanzada por el estruendo y los escombros del accidente, dejando testimonio de la magnitud del impacto.

🚨 GUATEMALA 🇬🇹‼️ | Brutal accidente que dejo 4 muertos y varios heridos en el kilómetro 54 de la autopista Palín-Escuintla. Camión descontrolado invade carril contrario y provocó la tragedia.



pic.twitter.com/bsrTBNnqPs — XAlertNow (@xalertnow) March 14, 2026

Saldo de víctimas en accidente automovilístico

Lamentablemente, autoridades confirmaron en el lugar que tres personas fallecieron de forma instantánea debido a la fuerza del impacto. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que el paso en la autopista quedó completamente bloqueado por algunas horas.

La escena quedó resguardada para que los peritos determinen qué causó que el tráiler se descontrolara, si una falla mecánica o una imprudencia por exceso de velocidad.

Circular en autopositas puede volverse de lo más peligroso por las accidentes

Este accidente en la Palín-Escuintla vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en esta vía y en todas las autopistas, pues las tragedias son algo común en este tipo de vialidades debido a imprudencias o situaciones fuera del control de los automovilistas.