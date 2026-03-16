¡En completa oscuridad! Apagón TOTAL deja sin electricidad a Cuba

A pesar de que la dictadura de Cuba quiere presentarse fuerte, un apagón total ocurrió hoy lunes 16 de marzo de 2026, según informó la Unión Eléctrica de Cuba.

En un mensaje en su perfil de la red social X, señalaron que sucedió una “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional” y agregaron que implementan protocolos para restablecer el servicio.

#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.



👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

Inestabilidad en el SEN: La Termoeléctrica Ernesto Guevara fuera de servicio

Este apagón general en la isla sucede horas después de que la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara fuera desconectada del sistema eléctrico cubano. La Unión Eléctrica señaló que no había averías en ninguna de las unidades térmicas al momento del apagón de hoy.

🔴 10:23 || Fuera de línea la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna por ponchadora en caldera. pic.twitter.com/nZkCYXtufO — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

El fin de la ayuda externa: ¿Por qué México y Venezuela dejaron de enviar crudo?

El corte de electricidad generalizado ocurre después de meses de que la dictadura de Cuba realizara apagones constantes que llegaban a durar hasta 20 horas al día y que afectaban a los habitantes de la isla.

Protestas en Cuba escalan en Morón...



Manifestantes lanzaron piedras e incendiaron mobiliario dentro de la sede del Partido Comunista de Cuba en medio del descontento por apagones, escasez de alimentos y combustible que golpea a la isla.



Una nota de @SViridianaDL en… pic.twitter.com/NNcIOvFzq2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

El régimen de Miguel Díaz-Canel acusa que esto se debe al embargo económico estadounidense. No obstante, en los últimos meses, la dictadura se ha quedado sin petróleo, el cual le llegaba de Venezuela y México, tras la caída de Nicolás Maduro y la amenaza de Donald Trump de gravar con impuestos a quien regale o brinde de cualquier forma hidrocarburos a la tiranía.

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Sin combustible: Díaz-Canel admite 3 meses sin importaciones de petróleo

Apenas el 13 de marzo de 2026, Díaz-Canel aseguró que estaba en pláticas con el gobierno de Trump, ya que desde “hace tres meses que no entra combustible” a la isla.

“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, aseveró el dictador cubano.

El dictador aseguró que suelen generar energía eléctrica con petróleo extraído en la isla, así como con fuentes renovables, que producen entre el 49 y 51% de la capacidad. “El sistema se encuentra en una situación de mucha inestabilidad”, sentenció.

