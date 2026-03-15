¡Tragedia en campaña! Muere el candidato presidencial de Perú, Napoleón Becerra

La política de Perú se viste de luto este domingo. Lo que debía ser una jornada tranquila de encuentros con la gente y promesas de campaña terminó en una tragedia que sacudió las Elecciones Generales 2026 tras la muerte del candidato presidencial Napoleón Becerra.

Becerra, quien buscaba la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), perdió la vida en un fatal accidente automovilístico mientras recorría el sur del país latinoamericano. El candidato se dirigía hacia la ciudad de Ayacucho para una reunión con simpatizantes.

🇵🇪 | El candidato presidencial Napoleón Becerra García falleció tras un trágico accidente de tránsito, en el marco de las elecciones generales de 2026 en Perú. pic.twitter.com/BmuIiVTZpZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 15, 2026

¿A dónde se dirigía Napoleón Becerra, candidato presidencial en Perú?

Napoleón Becerra García, un cajamarquino (ciudad de Perú) de nacimiento que se dedicó a la organización de trabajadores, se encontraba en plena campaña política.

El accidente ocurrió en el sector de Rumichaca, sobre la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, mientras se dirigía a Ayacucho. A sus 67 años, Becerra era uno de los candidatos que buscaban la presidencia en las elecciones de abril (esto tras la destitución de José Jerí)

Así confirmaron la muerte de Napoleón Becerra

Emely Silva, candidata a diputada y portavoz del partido PTE-Perú confirmó la noticia sobre la muerte del candidato presidencial.

El vehículo en el que se desplazaba perdió el control en una zona conocida por su dificultad para transitar. Silva hizo un llamado al Gobierno para que brinden atención a los demás integrantes que resultaron heridos en el accidente.

¿Quién era el candidato Napoleón Becerra?

Nacido el 11 de abril de 1964 en Cajamarca, Becerra se forjó como defensor de los derechos laborales. Su partido, de ideología izquierdista, lo posicionó como una opción entre los 36 aspirantes que compiten este 2026 por encabezar la presidencia.

Sus propuestas se centraban en la formalización de emprendedores y fortalecimiento de las bases trabajadoras.

Elecciones generales en Perú con un vacío por la muerte del candidato

La muerte de un candidato presidencial a pocas semanas de las elecciones genera un impacto no solo en su partido, sino en la logística electoral del país. El PTE-Perú se queda sin su representante en un momento crítico de la campaña.

Tanto autoridades electorales como el partido tendrán que definir quién será el candidato que se incribirá en la plancha presidencial.