El fin de una era: El papa León XIV abandona Casa Santa Marta por el Palacio Apostólico

El papa León XIV dejó la tradición que había impuesto su antecesor, el papa Francisco, de vivir en la Casa Santa Marta y en su lugar regresó al Palacio Apostólico, el cual ha sido la residencia de varios pontífices.

La Oficina de Prensa del Vaticano informó el 14 de marzo de 2026 la decisión del actual líder de la Iglesia Católica, después de 10 meses de haber sido elegido en el cónclave.

El papa Francisco decidió vivir en la Casa Santa Marta desde el inicio de su pontificado en marzo de 2013. El lugar había sido donde siempre habitaban los cardenales en los días venideros del cónclave papal.

Pope Leo XIV expresses “deep concern” over recent events in the Middle East and Iran.



“May diplomacy recover its role, and may the good of peoples be promoted, peoples who long for peaceful coexistence founded on justice."https://t.co/OTKY86JqWg pic.twitter.com/cJONEbEyVn — Vatican News (@VaticanNews) March 1, 2026

Humedad y goteras: Los detalles de la remodelación que duró nueve meses

El Palacio Apostólico tuvo que ser sometido a un proceso de remodelación que duró nueve meses. Tras una visita en mayo de 2025, el papa León XIV decidió que la renovación era necesaria, ya que el edificio tenía goteras y humedad acumulada tras más de una década sin ser usada como residencia. Además, le cambiaron los circuitos eléctricos y las instalaciones de plomería.

Gimnasio y suite médica: Cómo es la nueva vivienda del Papa en el tercer piso

Aunque el Vaticano no ha brindado detalles, medios italianos aseguran que el Santo Padre podría utilizar la parte de la zona superior del palacio, que tiene poca visibilidad desde el exterior. Además, habrían habilitado un pequeño gimnasio para que el papa León XIV mantenga su rutina deportiva, mientras que su dormitorio estaría en un ala opuesta.

La residencia privada del Papa está en el tercer piso del Palacio Apostólico. No es sólo una habitación, sino que su vivienda está compuesta por 10 estancias.

Pope Leo on Iran:



"Deeply disturbing news continues to arrive from Iran and the entire Middle East. In addition to the episodes of violence and devastation as well as the widespread climate of hatred and fear, there is also the concern that the conflict will spread and that… pic.twitter.com/XwGXUQQDFW — Vatican News (@VaticanNews) March 8, 2026

La "habitación de la ventana": El nuevo despacho donde se gesta el futuro de la Iglesia

El pontífice tiene a su disposición un despacho privado, donde el jefe del Estado Vaticano recibe visitas privadas y trabaja en el día a día. También tiene un dormitorio, una capilla privada decorada con vidrieras y con reliquias de San Pedro.

También tiene un comedor, una suite médica para asistencia y la conocida como “habitación de la ventana”, donde el pontífice se asoma cada domingo para rezar el Ángelus.