“Dicen que está muerto": Donald Trump desconoce quién es el nuevo ayatola de Irán

A más de una semana de que el régimen de Irán nombró a un nuevo ayatola, Donald Trump aseguró que desconoce de quién se trata e incluso declaró que algunas personas mencionan que está gravemente herido y que hasta puede estar muerto, ya que, dice, “nadie afirma que está 100% saludable”.

¿Vivo o muerto? Trump siembra dudas sobre el paradero del nuevo ayatola

“Mucha gente dice que está muy desfigurado. Dicen que perdió una pierna (...) y que resultó muy herido. Otros dicen que está muerto”, declaró en una conferencia de prensa este 16 de marzo de 2026.

El 8 de marzo de 2026, la Asamblea de Expertos nombró a Mojtaba Jameneí como nuevo ayatola iraní, después de la muerte de su padre, Ali Jameneí, durante la jornada de primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026.

.@POTUS on Mojtaba Khamenei: "A lot of people are saying that he's badly disfigured. They’re saying that he lost his leg... Other people are saying he's dead. Nobody is saying he’s 100% healthy, and he hasn’t hasn’t spoken..." pic.twitter.com/KpYNj9Qj5S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

Del mensaje leído al silencio: El misterio que rodea a la televisión estatal iraní

Donald Trump resaltó que el nuevo ayatola de Irán no se ha mostrado en público, ya que tan sólo emitió un mensaje presuntamente escrito por él por medio de la televisión estatal iraní, el cual fue leído al aire por una presentadora.

“Y no ha hablado, porque el ayatola se sentaba y escupía odio desde una especie de trono, (...) Pero ustedes lo ven mucho, ¿verdad? A este no lo hemos visto para nada. Así que podría deberse a muchas razones diferentes. No sabemos, si está muerto o no. Les diré esto: nadie lo ha visto, lo cual es inusual”, mencionó el mandatario estadounidense.

Crisis de interlocución: EE. UU. afirma no saber con quién negociar la paz

Trump aseguró que los Estados Unidos saben quién es el líder de Irán y que su gobierno está dispuesto a negociar la paz. “No sabemos quién es su líder. Tenemos gente dispuesta a negociar. No tenemos ni idea de quiénes son”, destacó.

Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, afirmó la semana pasada que se creía que el nuevo líder había resultado herido en un ataque. No se le ha visto en público.

El régimen de Teherán dice que ha intentado iniciar comunicación con la Casa Blanca, pero el gobierno estadounidense no está interesado en ello, afirmó la agencia de noticias Reuters el 14 de marzo de 2026.

