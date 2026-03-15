Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a democracias proteger a manifestantes contra la dictadura

Después de que ocurrieran protestas en Cuba contra el Partido Comunista por las inconformidades tras apagones y escasez de alimentos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pide que las misiones diplomáticas de diversos países permanezcan en la isla y protejan los derechos humanos de los manifestantes.

La madrugada del 14 de marzo de 2026, manifestantes contra la dictadura cubana atacaron una oficina del Partido Comunista en Morón, al norte de la isla. Videos en redes sociales mostraban cómo lanzaban piedras contra el edificio, el cual ardía en llamas, mientras gritaban “¡Libertad!”.

"Actuaciones concretas": El OCDH pide protección internacional para manifestantes

“Hacemos un llamado urgente a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia, para que, cada uno desde su visión, realicen actuaciones concretas para proteger a manifestantes, activistas y opositores”, mencionó el OCDH en un comunicado.

Destacó que, después de que Miguel Díaz-Canel admitiera que inició negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, “el pueblo salió a las calles con la exigencia de libertad y de cambio de sistema”.

El limbo legal de la protesta: ¿Por qué la Constitución cubana no protege al pueblo?

El Observatorio pidió a los demás países democráticos que mantengan a su personal diplomático en la silla como garantía de “observancia de los derechos humanos”.

La Constitución cubana promulgada en 2019 garantiza el derecho de los ciudadanos para manifestarse, pero una legislación que define ese derecho está estancada en la Asamblea Nacional, lo que deja a los inconformes en las calles en un limbo legal.

Documental Cuba Agoniza, el colapso total de una isla hundida en la miseria

Periodista cubana es vigilada por la dictadura; no la dejan salir de su casa

Yoani Sánchez, periodista cubana, acusó que un hombre con cubrebocas y que no se ha identificado le indicó que no la dejaría salir de su casa.

Así las cosas con la dictadura...



En La Habana, la periodista Yoani Sánchez denunció que un hombre con el rostro cubierto y sin identificarse bloqueó la salida de su casa.



Hace unos días reportó la situación por la que atraviesan en Cuba; ahora, sin orden judicial ni… pic.twitter.com/XiiJx9Tbsd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 15, 2026

En un video compartido en sus redes sociales, la periodista crítica del régimen de la isla afirmó que el sujeto estaba ubicado en la planta baja de su edificio.

“Si yo no he cometido ningún delito, ¿por qué no puedo salir de mi casa? No puedo salir de mi casa, ya saben, lo dice él, que no se ha identificado”.

