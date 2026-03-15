15 días de guerra: El balance tras dos semanas de ataques de Estados Unidos a Irán

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya va en su décimo quinto día de duración, después de bombardeos que han dejado centenares de muertos entre ellos, el ayatola Alí Jamenei, quien era el líder supremo iraní, lo que llevó al cuerpo gobernante de dicho país a elegir a Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido, en el primer día de ataques.

Fuerzas estadounidenses realizaron los primeros ataques el 28 de febrero de 2026. El régimen iraní acusó que uno de esos bombardeos fue contra una escuela de niñas, que dejó más de 100 muertos.

Tragedia en Minab: 168 niñas mueren por un error de inteligencia de Estados Unidos

La escuela Shajareh Tayyiba en la comunidad de Minab fue bombardeada el primer día de hostilidades, lo que dejó al menos 168 menores muertos y 14 docentes sin vida. Medios estadounidenses como la cadena CNN señalan que el ejército de Estados Unidos tenía información desactualizada sobre la zona.

En 2013, imágenes satelitales mostraban que la escuela compartía instalaciones con un cuartel del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. No obstante, en 2016, otras imágenes mostraban que construyeron una reja que separaba al plantel del resto de la base con una entrada separada. Para diciembre de 2025, había docenas de infantes en el jardín de la escuela.

Las investigaciones sobre lo sucedido continúan. Donald Trump, en un inicio, acusó a Irán de estar detrás de ese ataque. Pete Hegseth, secretario de Guerra, reiteró que este ataque será investigado y que Estados Unidos “ha intentado, en cada forma posible, evitar muertes de civiles”.

El heredero del silencio: ¿Por qué no aparece en público Mojtaba Jameneí?

Tras la muerte de Alí Jamenei, la Asamblea de Expertos de Irán eligió a Mojtaba Jameneí, hijo de Alí, como nuevo ayatola. Sin embargo, tras su nombramiento el 8 de marzo de 2026, no ha sido mostrado en público.

En su lugar, una conductora de la televisión estatal iraní leyó un mensaje atribuido al nuevo líder supremo, en el cual clamaba venganza contra “el enemigo”, es decir, contra Estados Unidos e Irán.

Tensión en la OTAN: Turquía bajo fuego y la negativa de activar el Artículo 5

A los días subsecuentes del ataque contra Irán, diversos misiles iraníes fueron lanzados a diversos países de Medio Oriente, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e incluso Turquía, un país que es integrante de la OTAN, lo que desató polémica sobre una posible entrada de dicha coalición.

Aunque Mark Rutte, secretario general de la OTAN, descartó que este ataque active el artículo 5, referente a la defensa colectiva de los países que forman la organización.

La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir al petróleo tras escalada entre Estados Unidos, Irán e Israel

Crisis energética: El petróleo rompe la barrera de los 100 dólares por Ormuz

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán desató alzas en el precio del barril de petróleo. El costo del energético superó los 100 dólares por barril, debido a las preocupaciones de los inversores por el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita el 20% del petróleo mundial.

