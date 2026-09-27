Efectos de “El Niño” despiertan al desierto más seco del mundo: Atacama se llena de flores tras lluvias históricas en Chile

Una parte de la tierraA en Sudamérica que casi siempre se ve seco y árido se transformó por completo y todo por un fenómeno meteorológico. Tras una serie de temporales invernales vinculados a "El Niño", el desierto de Atacama en Chile de flores de colores.

Especialistas calculan que para el mes de octubre este florecimiento alcance su punto más alto.

Esta es la razón exacta por la cual floréo el desierto y el llamado de las autoridades para cuidar las zonas afectadas.

Lluvias de "El Niño" transforman el desierto de Atacama

Las tormentas invernales que afectaron el norte del país sudamericano dejaron corrientes de agua que llegaron arriba de los 180 milímetros en zonas donde casi nunca cae agua. Esta humedad, impulsada por los cambios de temperatura de "El Niño", entraron al suelo árido y seco y despertaron miles de especies de plantas que se encontraban dormidas.

📌Güney Amerika'da, Şili'nin kuzeyinde, Dünya'nın en kurak bölgelerinden olan Atacama çölünde, son El Nino yağışlarından sonra bitki örtüsü yeşerdi, çiçekler açtı.



🗓️21-22/09/2026

📹AFP pic.twitter.com/1jW8M8FbjL — YS YAKLAŞIYOR (@YsYaklasiyor) September 27, 2026

Había millones de semillas ocultas bajo la arena del desierto

Debajo del piso de arena estaban escondidos millones de semillas y bulbos, base donde se guardan las plantas, de unas 200 variedades vegetales, entre las que estaban especies como suspiros blancos y patas de guanaco.

Al entrar en contacto con el agua, los brotes avanzaron hasta cubrir grandes extensiones con tonos violetas y blancos.

"El Niño" podría expandir el florecimiento hasta 15 mil hectáreas

Según la Corporación Nacional Forestal de Chile, CONAF, si las condiciones del clima se mantienen estables, el desierto lleno de flores llegará a su máximo en octubre.

Se espera que el manto vegetal podría moverse a lo largo de 15 mil hectáreas del territorio.

Las flores no son las únicas que trajo "El Niño"

Las plantas no solo cambiaron la vista de los caminos, también reactivaron la presencia de fauna local.

El ecosistema trajo a abejas encargadas del proceso de polinización, además de caracoles, escarabajos, aves y reptiles que aprovechan el alimento disponible en la superficie.

Llaman a proteger el ecosistema

Ante la llegada masiva de visitantes y turistas que se detienen a tomar fotografías en las carreteras, la CONAF pidió no pisar la vegetación, moverse únicamente por los senderos marcados y evitar ir con mascotas para no alterar el equilibrio de la zona.