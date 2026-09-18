Kyle Hagerty, creador de Urban Farmstead, mantiene un huerto urbano en Sacramento, California, con una superficie aproximada de 6,500 pies cuadrados. Es por ello que el jardinero recomienda plantar flores cerca de tus árboles frutales para atraer polinizadores. Mientras que estas 8 especies ayudan a dar un aspecto más lujoso a cualquier habitación.

En una guía publicada por Better Homes & Gardens, el experto explicó que utiliza una cama de especies florales junto a sus ejemplares de fruta para que los insectos trasladen polen entre las flores, como lo son las abejas melíferas, abejas silvestres, abejorros y otros insectos. En cambio, estas 4 plantas sirven para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.

Kyle Hagerty, jardinero experto: “planta flores cerca de tus árboles frutales para atraer polinizadores”|IA

Las especies de plantas que se recomiendan poner

La Universidad de Minnesota recomienda combinar al menos tres tipos de especies favorables para insectos por cada periodo de floración: temprano, intermedio y tardío. El objetivo de ello es mantener recursos disponibles durante más tiempo, ya que la actividad de estos animales depende de la presencia de alimento, agua, refugio y condiciones meteorológicas adecuadas.

Entre las alternativas aparecen:



Solidago rigida

Menta de montaña

Eupatoria

Maleza joe pye

Algodoncillo de México

Amor de Canadá.

El proceso de polinización

El proceso comienza cuando un insecto visita una flor en busca de néctar o polen y entra en contacto con las estructuras reproductivas. Después puede trasladar granos de polen a otra flor compatible. Alrededor del 35% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de animales para su reproducción, entre ellos abejas, mariposas, polillas, aves y otros insectos.

En conclusión, Hagerty recomienda colocar una zona con especies florales junto a sus ejemplares de fruta para ofrecer recursos a los insectos. Las fuentes de extensión agrícola coinciden en que una mayor disponibilidad de alimento y refugio puede favorecer la presencia de polinizadores, pero el resultado final también depende de la variedad cultivada, la coincidencia de floración, el clima y las condiciones del sitio.