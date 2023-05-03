Rumbo a las elecciones 2023: ¿Cuáles son las características del voto?

Rumbo a las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Coahuila y Estado de México (Edomex), el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) recordó a la población cuáles son las seis características del voto en México, pues es importante tener en cuenta que se trata de un derecho.

El próximo domingo 4 de junio, en México, se llevarán a cabo las elecciones 2023, donde se elegirá al próximo gobernador en Coahuila y a la próxima gobernadora de Edomex, además de 15 diputados locales en el primer estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el cual declaró válida y definitiva la lista nominal de electores en Edomex y Coahuila para las elecciones 2023, aseguró que en la próxima jornada democrática, que se llevará a cabo el domingo 4 de junio, votarán 15 millones 31 mil 650 personas en ambas entidades.

#IECInforma |

¿Qué se elige en Coahuila el próximo 4 de junio de 2023? #CiudadaníaInformada pic.twitter.com/rBH9WuNCir — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) May 3, 2023

¿Cuáles son las características del voto en México?

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 7 se menciona que el voto es:



Intransferible: las y los ciudadanos no pueden facultar o ceder su derecho a ninguna persona para la emisión de su voto.

Universal: toda la ciudadanía mexicana tiene derecho a votar sin discriminación alguna.

Libre: el electorado ejerce su derecho al voto conforme a su propia voluntad.

Secreto: la preferencia de la ciudadanía se expresa en privado, de manera reservada y sin ser observado.

Directo: la ciudadanía elige por sí misma a sus representantes y gobernantes sin intermediarios.

Personal: el electorado debe acudir personalmente a la casilla para depositar su voto sin que nadie intervenga en su decisión.

Recuerda que el voto es libre y secreto 🗳.



Si eres víctima o presencias un delito electoral, ¡denuncia! #Elecciones2023MX



🌐 https://t.co/9SN6dNJwss 📞 800 833 72 33 pic.twitter.com/VQ0ofwCkMW — @INEMexico (@INEMexico) May 3, 2023

Cabe destacar que todos los ciudadanos tienen derechos político-electorales que son de suma importancia para los ejercicios democráticos como el próximo a ocurrir en las elecciones 2023. Algunos de estos son, votar o ser electo y participar como candidata o candidato para algún cargo público.

Para poder ejercer el derecho del voto, es necesario contar con la credencial para votar, la cual cuenta también con algunas características específicas.