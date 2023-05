De Peso Pluma al Insabi, así fueron los debates en Coahuila rumbo a las elecciones 2023

Rumbo a las elecciones 2023, los cuatro candidatos en Coahuila cumplieron con los dos debates establecidos por el Instituto Electoral del estado (IEC), ante esto, es importante tener un resumen de lo que dijeron y expusieron. De Peso Pluma al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), esto es lo más relevante de los dos ejercicios.

El primer debate en Coahuila se llevó a cabo el pasado 16 de abril a las 18:00 horas en Torreón, donde los candidatos hablaron de temas como Agua y Desarrollo Sustentable; Educación, Niñez y Juventud; Transparencia y rendición de cuentas y Finanzas Públicas.

Armando Guadiana rifa sombrero con la firma de Julio César Chávez

Durante el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que tenía intenciones de acudir al sanitario y que dejaría su sombrero; sin embargo, los moderadores le dijeron que no sería posible porque se encontraba en medio del ejercicio.

“Me dan ganas de ir a hacer pipi, puedo dejar aquí mi sombrero, no me lo vayan a robar… No puedo irme porque tengo el compromiso, tómeme el tiempo, de rifar este sombrero que tiene la firma del campeón Julio César Chávez en redes sociales, no me lo vayan a robar aquí porque ya saben quién, está difícil aquí el tema”, expresó Armando Guadiana.

Moderadores advierten con suspender el primer debate por acusaciones

Los periodistas Sandra Romandía y Javier Solórzano, moderadores del primer encuentro, pidieron a los asistentes guardar silencio y orden, además, advirtieron con suspender el primer debate debido a las acusaciones entre los candidatos.

Guadiana se lanzó contra Manolo Jiménez, de la coalición PAN-PRI-PRD, llamándolo el “Peña Nieto” de los Moreira, además de continuar con la administración tachada de actos de corrupción en Coahuila.

Por su parte, el candidato Lenin Pérez, de la alianza PVEM-UDC, en varios momentos cuestionó la deuda pública en Coahuila que se disparó durante el gobierno del priista Humberto Moreira, de 2005 a 2011.

Ricardo Mejía advierte sobre la existencia del cártel de cristal en Coahuila

El candidato Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo (PT), habló sobre la existencia del cártel del cristal en Coahuila, en ese sentido mostró un cartel en la que se observó a “El Jaguar”, Federico Fernández, “El Homer” y “El bóxer”, y aseguró que durante su estancia como subsecretario de seguridad Pública pudo conocer cómo funcionaban dichos organismos.

Asimismo, en su intervención final, propuso revocación de mandato a los tres años si no cumple con sus iniciativas. “A los exgobernadores y exalcaldes corruptos les espera la cárcel, ya tenemos la esposas para agarrarlos, les quitaré lo que te quitaron a ti y te lo voy a devolver (...). Revocación de mandato a los tres años, si no cumplo, me voy, solo te pido un día para liberar a Coahuila y recuperar su grandeza”, fueron las últimas palabras de Ricardo Mejía.

Armando Guadiana llama “Peñanietito” de los Moreira a Manolo Jiménez

El morenista se lanzó en varias ocasiones contra su adversario Manolo Jiménez y lo llamó “Peñanietito” de los hermanos Moreira. Asimismo, lo acusó de pertenecer al Cártel Inmobiliario, pues considera que más allá de dar soluciones sería una vergüenza que el PRI esté en el poder de Coahuila durante el gobierno entrante. También, lo acusó de pertenecer al Cártel Inmobiliario.

Regreso del Insabi y fortalecimiento de lazos con gobierno Federal

Manolo Jiménez afirmó que su gobierno quiere trabajar junto a la federación para fortalecer instituciones como elIMSS y el ISSSTE. Además de mejorar las clínicas y los hospitales estatales al interior de las colonias, consultas con médicos generales y especialidades, además de atacar la depresión y la ansiedad.

“Que regrese el seguro popular, el seguro popular atendía de manera impresionante a las personas que no tenían IMSS o ISSSTE, era una herramienta súper positiva para ayudar a nuestra gente más humilde”, señaló.

Cabe destacar que no fue el único candidato que coincidió en trabajar junto con el gobierno Federal para fortalecer el sistema de salud en Coahuila, pues de igual manera, Armando Guadiana afirmó que los recursos del Insabi no se utilizaban correctamente. Por su parte, Ricardo Mejía reiteró que se “apretará el cinturón” para crear una red de atención para la salud en comunidades rurales.

Armando Guadiana propone llevar a Peso Pluma si el PRI se va

En el segundo debate de Coahuila, el candidato de Morena a la gubernatura pidió a la población joven no caer en el error de sus abuelos y sacar al PRI del poder. Si el PRI se va, jóvenes, por mi sombrero que Peso Pluma vendrá”.

Al ser cuestionado en la ronda de respuestas de máximo 1 minuto y con pocas palabras, Armando Guadiana tuvo algunos problemas para comprender las preguntas realizadas por la moderadora.

¡¿QUÉ DIJO?! | @aguadiana, candidato de @partidomorenamx por la gubernatura de #Coahuila, tuvo "algunos" problemas para comprender las preguntas que tenía que responder con pocas palabras. #Elecciones2023



Detalles: https://t.co/DmqyKX4ch5 pic.twitter.com/UmV5zWxVu1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 2, 2023

Esposa de Ricardo Mejía se lanza contra Mario Delgado

Al finalizar el segundo ejercicio, la esposa del candidato Ricardo Mejía, Marlenne Cañas, arremetió contra Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda y se refirió a él como “una vergüenza” para su partido.

COAHUILA ‼️Al final del debate en Coahuila se dio un altercado entre la esposa de Ricardo Mejía candidato del PT y @mario_delgado presidente de MORENA… le decían ERES UNA VERGÜENZA NACIONAL ouch pic.twitter.com/d5iXRnZA6K — Lourdes mendoza (@lumendoz) May 2, 2023

Revive lo dicho por los candidatos en la cobertura del minuto a minuto que hizo Fuerza Informativa Azteca rumbo a las elecciones 2023 en Coahuila y Estado de México, las cuales serán el próximo domingo 4 de junio.