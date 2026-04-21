Día clave para el INE: Diputados definen tres nuevas consejerías bajo la sombra del oficialismo

Hoy es un día determinante para el futuro del sistema electoral en México. En la Cámara de Diputados se definen las tres consejerías que permanecen vacantes en el Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de una intensa disputa política por la imparcialidad del árbitro.

Nombres ligados al oficialismo se colaron entre los 15 finalistas que disputan uno de estos tres asientos. El Comité Técnico ha entregado tres quintetas donde la sombra de la afinidad gubernamental ha levantado suspicacias entre los bloques de oposición.

Las tres quintetas finalistas

De acuerdo con el proceso legislativo, los aspirantes han sido agrupados de la siguiente manera:



Quinteta de hombres: Juan Manuel Guerrero Jiménez, Armando Hernández Cruz, Armando Javier Maldonado Acosta, Daniel Preciado Temiquel y Arturo Manuel Chávez López.

Juan Manuel Guerrero Jiménez, Armando Hernández Cruz, Armando Javier Maldonado Acosta, Daniel Preciado Temiquel y Arturo Manuel Chávez López. Quinteta de mujeres: Blanca Cruz García, Laura Daniela Durán Ceja, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, María Magdalena Vila Domínguez y Martha Alejandra Tello Mendoza.

Blanca Cruz García, Laura Daniela Durán Ceja, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, María Magdalena Vila Domínguez y Martha Alejandra Tello Mendoza. Quinteta mixta: Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, Claudia Díaz Tablada, Frida Denisse Gómez Puga, Armando Ambriz Hernández y Bernardo Valle Monroy.

Negociación bajo sospecha

Para la oposición, la lista de finalistas solo confirma lo que ya se sabía: que perfiles afines al Gobierno Federal apuntan hacia el INE. Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, fue tajante al señalar que el instituto no debe ser una extensión del poder: “Urge que existan perfiles democráticos que realmente den garantía de imparcialidad, porque en esta decisión inicia una gravísima desconfianza del próximo proceso electoral”.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, mostró su total desacuerdo con el rumbo que ha tomado la elección: “Nosotros, de verdad, no estamos de acuerdo en todo el proceso. Los nombres que están allá, pues que los voten aquellos que vayan siguiendo el mismo proceso. Nosotros no”.

El camino a la mayoría calificada

Pese al rechazo opositor, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal, confía en que se logre un consenso para evitar que el proceso se trabe: “Sigue que si nos ponemos de acuerdo podamos construir la mayoría calificada”.

Los líderes de las seis fuerzas políticas se reunirán este martes para buscar los primeros acuerdos, con el fin de someter a votación una terna definitiva en la sesión de este mismo día en San Lázaro. De no lograrse las dos terceras partes de los votos, la incertidumbre sobre la autonomía del INE crecería ante la posibilidad de un sorteo.