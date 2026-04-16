Morena y el “carpetazo” a La Luz del Mundo: Siete años de impunidad para Naasón Joaquín

Lo que comenzó en 2019 como un polémico festejo en el Palacio de Bellas Artes, se ha transformado hoy en una “bola de nieve de impunidad”. A casi siete años de iniciadas las investigaciones por delincuencia organizada y trata de personas a nivel internacional, la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido dar carpetazo a las denuncias contra los líderes de la iglesia de La Luz del Mundo.

La relación entre Morena y esta organización religiosa llegó a su punto más álgido cuando el partido facilitó el máximo recinto cultural del país para que su líder, Naasón Joaquín García, festejara sus 50 años. En aquella celebración estuvo presente el entonces senador y hoy director del ISSSTE, Martí Batres, cuya hermana, Lenia Batres, ocupa actualmente una silla como Ministra en la Suprema Corte.

Cabildeo y protección desde el Senado

La senadora del PRI, Claudia Anaya, denunció desde la tribuna que la influencia de esta organización ha permeado las instituciones más altas del país. “Hemos tenido a un grupo político de La Luz del Mundo cabildeando muy fuertemente en la Suprema Corte... aquí mismo en el Senado tenemos senadores y asesores de la iglesia”, alertó Anaya.

Entre los señalados por vestir de guinda mientras representan los intereses de la organización destacan el exsenador Emmanuel Reyes y el asesor de Morena, Hamlet García Almaguer, quien incluso figuró recientemente en la lista de aspirantes a la Fiscalía General de la República.

Censura y micrófonos cerrados

Mientras en Estados Unidos Naasón Joaquín García purga una condena por abuso de menores, en México las víctimas enfrentan el olvido institucional. Sochil Martin, víctima de la organización, lamentó el desamparo: “Por querer hacer lo correcto, siente uno que es lo que te pasa cuando denuncias y no nos dejan vivir una vida en paz”.

El debate escaló cuando la senadora Lilly Téllez acusó directamente a la FGR de Ernestina Godoy de encubrir delitos de trata y violaciones para “darle gusto” a la ministra Lenia Batres. La respuesta del Senado, dominado por Morena, fue tajante: le cerraron el micrófono. “Dejen de defender pederastas... por las niñas violadas quieren justicia”, alcanzó a gritar Téllez antes de que servicios parlamentarios retiraran el audio de su intervención.

Para la senadora Laura Esquivel, Morena se ha vuelto “experta en cubrir delincuentes”, señalando que incluso varios jueces recién nombrados pertenecen a esta organización. Tras siete años de evidencias, el cierre de la investigación por parte de la FGR confirma lo que la oposición califica como un pacto de protección desde las cúpulas del poder.