Entre obras y fallas: el AICM enfrenta saturación, cobros extra y largas esperas

¡Más fallas! La experiencia de viajar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha vuelto más complicada de lo habitual.

Entre las obras de remodelación, la saturación en los estacionamientos y la suspensión del Aerotren, los pasajeros enfrentan largas filas, traslados más tardados y costos adicionales que impactan directamente en su tiempo y bolsillo.

Sigue el caos en AICM por remodelación

Es la cereza del pastel en las obras del aeropuerto capitalino: la remodelación del estacionamiento. Una espera de 20 minutos, desde el acceso, hasta ingresar al segundo estacionamiento, fila que representa un caos tremendo.

“Voy al estacionamiento -es éste pero ahorita ya está lleno- como es vía rápida, no hay que permanecer aquí de favor”.

Hay opciones temporales de estacionamiento alterno, pero al saturarse, no queda de otra más que la calle. De plano no hay lugar y este estacionamiento que está en la colonia Peñón de los Baños también está lleno.

“Pues la verdad está complicado eh ahora que está la remodelación del aeropuerto el estacionamiento es muy complicado en las calles aledañas”, dijo Ivette, vecina de Peñón de los Baños.

Traslados interminables en el AICM

Súmele que el Aerotren está fuera de servicio desde el domingo pasado y prometen abrirlo el 19 de abril.

"¿Y ahora que tiene que hacer para trasladarse a la Terminal 2?. Pues ya sabes, buscar en qué trasladarme”, dijo Patricia, viajera usuaria del AICM.

“Está el TETSA, que es el que cobra 25 pesos de aquí a Terminal Dos, igual de Terminal Dos a Terminal Uno, nada más, y en Puerta 4 sale el que se llama el apoyo al pasajero, que se llama Explora, ese no cobra, es como el apoyo del Aerotren que ahorita está en mantenimiento”, dijo Sandra Gutiérrez, Seguridad privada del AICM.

Aquí la pregunta es: ¿qué hacen estos autobuses cobrando 25 pesos?, cuando ya hay una tarifa de uso de aeropuerto, ese impuesto conocido como TUA, que por cierto le acaban de poner un incremento de 2.9% en vuelos nacionales y 3% en internacionales.

Ah pero si usted quiere el gratuito, hay que caminarle más, así que contemple media hora para el traslado entre terminales, más dinero, más tiempo y más impuestos.