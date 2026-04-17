Cargos en familia: así se reparten puestos y sueldos dentro de la 4T

La 4T llego para replicar los vicios que juraron destruir, como los hijos y familaires de politicos y morenistas que estan en la nomina del gobierno. Sabe cuanto le cuestan al erario, tan solo el hijo de Fernandez Noroña gana 100 mil pesos mensuales.

Familiares de la 4T en cargos públicos

En Morena navegan con bandera de repudio a todo aquel que coloque a su parentela en cargos públicos. Pero cuando uno revisa, se puede comprabar que su aparente lucha contra el nepotismo es solo un mito, aquí los ejemplos:

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no tuvo empacho en darle cargo de subsecretario de gobierno a su sobrino Gerardo Sanchez, aunque en la nomina de su gobienro ya aparecia su sobrina, Maria Antonieta San Roman.

Salomon Jara, el gobernador de Oaxaca, mantuvo hasta su fallida revocacion de mandato a su hijo Shabin Jaraen un alto cargo de Morena en la entidad y a sobrino, Emmanuel Navarro, como presidente del partido.

El gobernador de Tamaulipas, Americo Villareal, no tiene a su hijo Américo en la nomina de su estado, pero cobra como delegado del bienestar en Coahuila y sus vuelos vip han sido primera plana.

El polemico senador, Adán Augusto Lopez colocó a su hijo Adán Payambé en el Tribunal Superior de Tabasco y a otro hijo Augusto Andrés, como asesor en San Lázaro.

La dinastia Monreal no solo tiene tomado Zacatecas, Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal, perdio la alcaldia Cuauthemoc en las urnas, pero ganó el Instituto Nacional de la Economía Social.

La senadora Yeidckol Polevnsky, mantiene en su nómina a cuatro familiares cercanos. En el Conahcyt , Maria Elena Álvarez-Buylla, dio millones a su mamá y a su novio para que armarán investigaciones.

Recientemente se supo que el hijo del senador Fernandez Noroña cobra un jugozo sueldo, superior a los 100 mil pesos mensuales, en la Comision Federal de Electricidad, donde ha registrado un meteorico ascenso, y aquí no hay motin porque los cargos quedan en familia.