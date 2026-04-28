México Evalúa reprueba la Reforma Judicial: Denuncian estrategia de desacreditación y subordinación

Para la organización “México Evalúa”, la Reforma Judicial está reprobada. A través de un estudio detallado, expertos en la materia destacaron lo que consideran una ofensiva sistemática encabezada por el expresidente López Obrador, cuyo fin primordial fue desacreditar a jueces, magistrados y ministros para debilitar la estructura del Poder Judicial en México.

El aumento de los ataques al Poder Judicial

Los datos presentados por la organización revelan una estrategia de comunicación agresiva desde el Poder Ejecutivo. Armando Vargas, Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, detalló que el nivel de confrontación escaló de manera alarmante en los últimos años.

“Pasamos de 8 ataques en 2018, al principio de la administración pasada, a 867 en 2024. Lo más relevante es que los picos mensuales coinciden con momentos de tensión institucional, como reformas o procesos electorales; esto nos habla claramente de una intencionalidad política”, explicó Vargas durante la presentación del informe.

La elección de 2025: ¿Justicia o subordinación?

Con un Poder Judicial previamente debilitado por la narrativa oficial, la “estocada final” llegó con la elección judicial de 2025. Para los especialistas, este ejercicio no fortaleció la impartición de justicia en el país, sino que funcionó como un pretexto para subordinar a otro poder del Estado bajo los intereses del oficialismo.

Al respecto, Julia García, Directora de la Jufed, señaló que los errores en la implementación de esta reforma son tan evidentes que ya se habla de ajustes mayores. “Ahora mismo debemos tener en mente que ya está corriendo o socializándose una reforma a la reforma. Esto a nosotros nos parece un reconocimiento implícito de que esto ha sido desastroso”, afirmó.

Propuestas para rescatar la independencia judicial

Para intentar revertir este escenario y rescatar la independencia de los jueces, los especialistas proponen defender la profesionalización de los impartidores de justicia y crear mecanismos reales de comunicación entre las instituciones y la ciudadanía.

Entre las medidas concretas planteadas por México Evalúa, Armando Vargas destacó la necesidad de un estándar jurídico que impida que las autoridades utilicen el discurso oficial para atacar a otros poderes. Asimismo, proponen un mecanismo obligatorio de rectificación inmediata, para que las autoridades se vean forzadas a corregir información falsa o engañosa con la misma difusión y alcance con la que fue emitida originalmente.