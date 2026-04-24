¿Quién está detrás del huachicol fiscal en México? Así opera la red criminal de tráfico de combustible

El huachicol fiscal es uno de los robos más grandes y descarados en la historia de México. Son millones y millones de pesos que se roban todos los días.

Un robo escandaloso de 600 mil millones de pesos por este esquema criminal del huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR) lo redujo a 23 mil millones de pesos. Es una cantidad difícil de imaginar.

Sobrinos de exsecretario de Marina, ligados al huachicol fiscal

Manuel Roberto y Fernando Farías, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿se quedaron con todo el dinero?

A Manuel lo agarraron en la región naval de Salina Cruz y Fernando Farías fue capturado hoy en Buenos Aires, Argentina.

Fue detenido por la Policía Federal de Argentina en el llamado “Hollywood” de Buenos Aires, un barrio de nivel alto donde hay varias productoras audiovisuales y que se distingue por su vibrante vida nocturna.

Los movimientos de los hermanos Farías Laguna: así operaba la red ilegal de combustible

Del uniforme al contrabando de combustible en México

Detrás del uniforme de él, de su hermano y su tío Rafael Ojeda Durán, había una oscura historia criminal.

Fernando y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, presuntamente encabezaban la mayor red de corrupción, robo y contrabando de combustible en México. Son la punta del iceberg del robo de 600 mil millones de pesos.

Los “supersobrinos”, como conocían a los Farías Laguna en la Marina y otras instancias del gobierno de López Obrador, seguramente saben demasiado.

No solo a dónde fueron a dar los miles de millones, qué funcionarios y políticos estarían involucrados en el crimen y quién y por qué mandó a matar a los marinos que denunciaron o participaron en este esquema.

Contraalmirante denunció huachicol fiscal y lo asesinaron

El robo se volvió tan escandaloso que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero denunció a los “supersobrinos” ante su tío, el entonces secretario Rafael Ojeda Durán, en manuscritos fechados en junio de 2024.

Una serie de audios donde se escucha a Guerrero y al secretario lo confirman, pero no pasó nada con los hermanos Farías Laguna.

Por el contrario, al contralmirante Guerrero le costó la vida. Lo mataron a balazos el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.

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Delegado de la FGR también fue asesinado por investigación contra huachicol fiscal

Otros seis funcionarios han sido asesinados en represalia a denuncias o investigaciones contra el huachicol fiscal.

El más dramático fue el de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), en calles de Reynosa, Tamaulipas.

Buque con diésel de contrabando llegó a Tampico

Muchos asesinatos y sucesos parecían que no tenían conexión, pero todo cambió el 19 de marzo de 2025, cuando un buque cargado con más de 20 millones de diésel de contrabando llegó al puerto de Tampico, Tamaulipas.

Se declaró que llevaba aditivo para lubricante, pero esa información era falsa. En el colmo de la desfachatez, huachicolearon el megadecomiso y solo se reportó el aseguramiento de 10 de los 20 millones de litros.

La puntilla fue otro megadecomiso en Coahuila de 15 millones de litros de combustible que fueron abandonados en carro-tanques.

En Ensenada encontraron otros ocho millones de litros de combustible en un terreno de un político morenista. Se cayó el teatro de López Obrador, quien declaró públicamente la guerra al robo de combustible y hasta se dijo ganador.

Todos los días se perforan ductos de gas y gasolina en México. Esto significa unos 180 millones de pesos diarios. Se los roban porque pueden y porque tienen dónde distribuirlo: puede ser en gasolineras, en obras de infraestructura para mover miles de camiones en el manejo de materiales o porque pueden venderla en cualquier carretera del país.

“El Rey del huachicol” que se enriqueció con dinero del crimen

Iniciaba el régimen de la 4T cuando Sergio Carmona, “El rey del huachicol”, aceleró sus ganancias criminales con el huachicoleo fiscal.

El combustible robado en México se mete de contrabando a Estados Unidos y lo regresan también de contrabando a México, en barcos, pipas o ferrotanques. Se presenta en las aduanas como un aditivo para pagar un impuesto menor.

La ganancia fue brutal. Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez denunciaron cómo “El rey del huachicol” llegó hasta Palacio Nacional, pero hasta el momento no hay peces gordos de la política detenidos.

Nada en contra del exsecretario de Marina ni contra otros personajes como Adán Augusto López, a quien constantemente se le señala de ser el vínculo entre los funcionarios corruptos y operadores privados, como el concesionario del muelle de Tampico a donde llegó el barco del megadecomiso.

Además, está su sociedad con Hernán Bermúdez Requena en el flanco del robo directo y el lavado de dinero.

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Hijos de López Obrador estarían ligados a red de corrupción

También se menciona con insistencia entre investigadores del huachicoleo que Andy y Bobby, hijos de Lópe Obrador, también estarían relacionados con la red de corrupción que hizo florecer el huachicol fiscal, justo con su socio, amigo y operador, Amílcar Olán.

Los nombres de Andy y Adán Augusto López en investigaciones en Estados Unidos revelan su conexión con Seergio Carmona.

Dicen que él y su hermano pactaron entregarse al gobierno de Estados Unidos, donde se investiga el crimen. A Carmona lo mataron en una peluquería de Monterrey y su hermano se fue a Estados Unidos con todo lo que sabe.

¿Nos vamos a enterar de cuántos personajes, entre grupos criminales y funcionarios, están involucrados o no sabremos quién se robó el dinero bajo el argumento de seguridad nacional?