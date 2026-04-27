La lista negra del huachicol fiscal: una red de corrupción intocable en México

Investigar el entramado del huachicol fiscal en México se ha convertido en una sentencia de muerte, porque mientras el Gobierno Federal minimiza las investigaciones de Estados Unidos y exige pruebas para actuar, la realidad se escribe con sangre.

Ya la historia nos ha demostrado que presentar denuncias en este país es como encontrar una aguja en un pajar. Pero eso sí, cuando se trata de perseguir a opositores, aplican un “fastrack”.

Así iniciaron las investigaciones del huachicol fiscal

Estados Unidos comenzó a investigar el robo y contrabando de combustible en México desde el inicio del gobierno de López Obrador. De hecho, desde antes. Una figura central fue Sergio Carmona, el huchicolero que dicen llegó hasta Palacio Nacional.

Sabía toda la operación, quiso entregarse en la Unión Americana y lo mataron. Pero la lista de ejecuciones alrededor de este crimen es extensa. Hay por lo menos ocho asesinatos o muertes sospechosas de personajes ligados al crimen o que estaban investigando.

Convirtiendo este entramado en uno de los casos de corrupción más grandes vistos en el país, pero también un expediente manchado de sangre que el gobierno de la “transformación” se niega a abrir.

¿Quiénes han muerto vinculados al huachicol fiscal?

Si tenemos en cuenta las muertes extrañas que han sucedido alrededor de este tema, no es de extrañarse que el contralmirante Fernando Farias Laguna, uno de los supuestos cerebros del huachicol fiscal, tenga miedo.

Dice en Argentina que si lo extraditan a México, lo van a matar, ¿cómo asesinaron al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, quien llevó el caso hasta el secretario de Marina en tiempos de López Obrador, Rafael Ojeda Durán?

Guerrero Alcantar fue asesinado en Manzanillo, Colima, el ocho de noviembre de 2024. Su asesinato se conectó con otra muerte que tuvo el mismo modus operandi y también ocurrió en Colima.

Esta fue la de Magaly Janet Nava Ramos, quien investigaba el huachicol fiscal en la FGR en junio de 2024. Otro asesinato relacionado fue el del delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna.

El 4 de agosto de 2025 le lanzaron una bomba para obligarlo a bajar de su auto y lo acribillaron. Días después, en septiembre, apareció muerto el capitán Abraham Jeremías Pérez.

El expediente manchado de sangre: ¿a quién protegen?

El caso del capitán Abraham Jeremías Pérez es sumamente raro. Era el jefe de la unidad de protección portuaria de Altamira y supuestamente se suicidó, pero las investigaciones señalan que era parte de la red de corrupción de los supersobrinos del exsecretario de Marina.

Un día después del supuesto suicidio, también murió de forma sospechosa el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, todo durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora.

Por eso Farias Laguna teme por su vida, pero su hermano, Manuel Roberto, está aislado. Un nombre raro, pero que está muy bien conectado al poder.

Efectivamente, Manuel Roberto está vinculado con el líder de la barredora y socio de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena. En tanto que Miguel Ángel Solano Ruiz, quien fuera capitán de corbeta de la Marina, sigue prófugo.