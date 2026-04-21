Revelan más detalles de Julio César Jasso Ramírez, agresor de Teotihuacán: esto publicaba en redes

Son pocos los datos que se tienen de Julio César Jasso Ramírez, el responsable del tiroteo en la pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México (Edomex), del pasado lunes 20 de abril. Sin embargo, lo que sabe del joven de 27 años son datos perturbadores.

Perfil de Julio César Jasso Ramírez: tirador de las pirámides de Teotihuacán

El joven era originario de Tlapa, Guerrero, pero en julio de 2018 rentó un dormitorio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX); la misma ubicación que aparece en su INE.

Según el testimonio del casero, vivió ahí tres meses bajo el perfil de un estudiante tranquilo. Aseguró que el agresor empleaba palabras que no se suelen utilizar, pero nunca dio problemas.

Julio César Jasso planeó el ataque en Teotihuacán con frialdad absoluta. Inspirado en la masacre de Columbine, este "copycat" se hospedó cerca de las pirámides para ejecutar lo que llamó un "sacrificio" contra turistas extranjeros.



En su mochila hallaron un arsenal y escritos… pic.twitter.com/jBZs7aP0o4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a difundirse fotos de Julio César cuando era más joven. Se le atribuyen tres cuentas en X: Jeffrey Pockett, Jpockett y Edmund McCrower.

En sus cuentas se describía como escritor, compositor, ecologista, artista, dibujante, vegano y amante de Dios. Destacan sus publicaciones de Lady Gaga, además de mensajes con ideología nazi.

Según el perfil psicológico, Jasso actuó bajo el patrón de un “copycat” o imitador, buscando replicar una atrocidad cometida décadas atrás, siendo esta la principal línea de investigación de lo sucedido en Teotihuacán el pasado lunes.

Un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó múltiples víctimas y abrió una investigación sobre el responsable identificado como Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años originario de Guerrero y residente en la #CDMX, quien habría subido a la Pirámide de la… pic.twitter.com/JJzHqiZyWV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 22, 2026

Agresor de Teotihuacán lo tenía todo planeado

Según la investigación oficial, el sujeto visitó la zona arqueológica en distintas ocasiones. Incluso desde meses antes había apartado la habitación de un hotel ubicado a 15 minutos de la “Ciudad de los Dioses”.

Fue ahí donde pasó casi una semana planeando el crimen: eligió el lugar para perpetrarlo, calculó distancias y, el lunes 20 de abril, alrededor de las 11:00 de la mañana, ejecutó su macabro plan.

Antes del mediodía, subió a la Pirámide de la Luna y tomó a varias personas como rehenes. Actuando como un ser superior, asesinó a una turista canadiense, para después quitarse la vida al verse identificado por las autoridades.

🚨 Nuevos detalles revelan que el ataque en #Teotihuacán no fue un hecho aislado ni improvisado.⁣

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Las autoridades identificaron un patrón tipo copycat: una planeación meticulosa, inspiración en hechos violentos del pasado y ejecución en solitario.⁣

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El caso abre nuevamente… pic.twitter.com/WyzHCu5GGV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

¿Qué encontraron en la mochila de Julio César?

Junto al cuerpo de Julio César, elementos de la Guardia Nacional localizaron una mochila con un teléfono análogo, boletos de autobús, un cuchillo, un revólver y decenas de cartuchos útiles.

A esto se suman escritos inspirados en la matanza de Columbine, ocurrida precisamente un 20 de abril, pero de 1999, que se ha convertido en un referente trágico de la violencia armada.

Cada detalle habría sido calculado, incluida su vestimenta. Murió con una playera que llevaba la frase “disconnect and self destruct”, expresión asociada en algunos espacios de la llamada “true crime community”, donde se glorifican tiroteos y criminales.

