Alfredo del Mazo Maza, gobernador de Edomex, acude a votar en Huixquilucan en las elecciones 2023

En el marco de las elecciones Edomex 2023, el actual gobernador del estado, Alfredo del Mazo Maza, acudió a votar en Huixquilucan por quien ocupará su cargo, que en este caso será la primera vez que una mujer esté al mando del estado.

A través de su cuenta de Twitter, el actual gobernador de Edomex, Alfredo del Mazo Maza, escribió que acudió a votar con su esposa e invitó a la población a participar en la jornada electoral.

"En manos de la ciudadanía está la decisión de lo que venga hacia el futuro del Estado de México, nuestro deber como ciudadanos es participar, elegir y decidir", expresó el actual gobernador.

Más de 15 millones de mexiquenses se encuentran en las calles del estado para poder emitir su voto por alguna de las dos candidatas a la gubernatura, Alejandra del Moral, por parte de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, y, por otro lado, Delfina Gómez de la candidatura común Morena, PT y PVEM.

Delfina Gómez acude a votar en Texcoco para las elecciones 2023

La candidata por la gubernatura de Edomex, Delfina Gómez, acudió a votar cerca de las 8:30 horas a la casilla ubicada en la Escuela Secundaria Oficial 30, Nezahualcóyotl, en la calle Arteaga, sin número, en el Barrio de San Pedro Texcoco.

Alejandra del Moral vota en urna electrónica en las elecciones 2023

Alejandra del Moral acudió a votar en una casilla ubicada en Cuautitlán, Izcalli, de donde es originaria. Cabe destacar que utilizó una urna electrónica para ejercer su derecho.

¿Cuándo se va Alfredo del Mazo?

Para este caso, el periodo gubernamental de Edomex comenzará el 16 de septiembre del año de elección, es decir, de este año 2023 y termina el 15 de septiembre, después de haber transcurrido seis años. Para estas elecciones Edomex 2023, el periodo de quien resulte ganadora durará hasta 2029.

En el marco de las elecciones Edomex 2023, en plena jornada electoral, se registran retrasos en la apertura de algunas casillas; sin embargo, no se ha informado acerca de ningún incidente.