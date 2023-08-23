Sandra Cuevas, lista para la “batalla por la jefatura de gobierno” en elecciones 2024 en CDMX

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, dijo estar lista para “dar batalla” en las elecciones 2024 en CDMX por la jefatura de Gobierno de la capital del país.

La edil estuvo presente en el “barrio bravo” de Tepito, donde se puso los guantes de oro y aseguró estar lista para contender por la gubernatura capitalina “donde sea y con quien sea”, dijo.

En un publicación que compartió en redes sociales, se le vio a Sandra Cuevas portar los guantes dorados que le regalaron para que se preparara para las próximas elecciones 2024, donde entre otros cargos, se elegirá al siguiente Jefe de Gobierno.

“Parafraseando al Rey Martínez, es con todo menos con miedo. Con quien sea y donde sea”, expresó Sandra Cuevas en el clip que colgó en su cuenta de Twitter.

Estamos listos para dar la batalla por la Jefatura de la #CiudadDeMéxico y construir la #NuevaCapital. Gracias a los vecinos de Tepito, cuna de campeones, por los guantes de box para ganar todas las batallas que vienen: #EsConTodoMenosConMiedo #DondeSea y #ConQuienSea. #SCA pic.twitter.com/Y8W6igsUSM — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 23, 2023

En la descripción de éste escribió que “estamos listos para dar la batalla por la jefatura de la Ciudad de México y construir la nueva capital”. Asimismo, agradeció a los vecinos de Tepito por el regalo.

“Gracias a los vecinos de Tepito, cuna de campeones, por los guantes de box para ganar todas las batallas que vienen”.

Sandra Cuevas va por la jefatura de gobierno en las elecciones 2023 en CDMX

Hace unos días, Sandra Cuevas se destapó para contender por la jefatura de Gobierno de la capital en las elecciones 2024, el anunció lo hizo unos meses después de quejarse de la política del país y asegurar que se retiraría.

"¡Ahora sí van a tener una Jefa de Gobierno que atienda y resuelva los problemas de la #CDMX las 24 horas en coordinación con los 16 alcaldes! Anuncié mi decisión para competir por la jefatura en el 2024. ¡Construyamos juntos la Nueva Capital!”, compartió.

Antes de destaparse por la jefatura de Gobierno, la funcionaria había destacado que buscaría el puesto de secretaria de Seguridad Pública de la Capital (SSC), cargo que actualmente ocupa Omar García Harfuch.