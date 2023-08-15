¡Adiós motosierra! Sandra Cuevas va por la jefatura de Gobierno de la CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, se destapó para contender por la jefatura de Gobierno de la capital tras la salida de Martí Batres rumbo a las elecciones 2024. El anuncio lo dio a conocer a través de un evento en su demarcación.

"¡Ahora sí van a tener una Jefa de Gobierno que atienda y resuelva los problemas de la #CDMX las 24 horas en coordinación con los 16 alcaldes! Anuncié mi decisión para competir por la jefatura en el 2024. ¡Construyamos juntos la Nueva Capital!", redactó a través de su Twitter.

Cabe destacar que hasta antes del anuncio, la funcionaria había destacado que buscaría el cargo de secretaria de Seguridad Pública de la Capital (SSC), cargo que actualmente ocupa Omar García Harfuch.

¡Ahora sí van a tener una Jefa de Gobierno que atienda y resuelva los problemas de la #CDMX las 24 horas en coordinación con los 16 alcaldes! Anuncié mi decisión para competir por la jefatura en el 2024. ¡Construyamos juntos la Nueva Capital! #SandraCuevas #LaSeguridadLoEsTodo pic.twitter.com/Y2p8oHTYnj — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 15, 2023

¿Quién es Sandra Cuevas, alcaldesa que busca la jefatura de Gobierno de la capital?

Sandra Xantall Cuevas Nieves nació en la CDMX el 25 de mayo de 1986, por lo que actualmente cumplió 37 años. Tiene una Licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México (UVM); Maestría en Derecho Fiscal, Derechos Humanos y Constitucional y Doctorado en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Así como diplomados en mercados asiáticos en la UVM y otro más en comercio exterior.

¿Cuáles han sido las polémicas de Sandra Cuevas?

En 2021, Cuevas ganó la alcaldía Cuauhtémoc por parte de la coalición Va por México, compuesta por el PRI, PAN y PRD. A lo largo de su mandato en la demarcación, se ha visto envuelta en diversas polémicas como:



Utiliza alfombra roja para hacer toma de protesta.

Sandra Cuevas dice que "no le gustan los pobres".

Agresión a policías.

Usa camioneta sin placas.

Fue destituida de su cargo por abuso de funciones tras cerrar el Deportivo Guelatao.

Operativo Diamante que muchos consideran como una "limpieza social". La Contraloría de la capital calificó que se trata de algo ilegal.

Uso de motosierras para quitar pérgolas en las calles.

Utilizar prendas de diseñador que superan los 10 mil pesos.

Con todo y corrido, Sandra Cuevas aspira a ser jefa de Gobierno

"De botas o tacones, estoy lista pa' chambear. Soy la jefa de jefas, el diamante es la Ciudad, mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar", es una parte del corrido que le hicieron a la funcionaria.

Agradezco al grupo de jóvenes el regalo de este corrido que me retrata de manera popular tal y como soy. ¡Sigamos construyendo la Nueva Capital hasta garantizar tu felicidad en la #CDMX! #LaSeguridadLoEsTodo#SandraCuevasElDiamanteEnLaCiudad pic.twitter.com/ZzIXEWj0gX — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 15, 2023

¿Cuándo inician las campañas para las elecciones 2024 en CDMX?

El periodo de precampañas para la elección de la jefatura de Gobierno abarca del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024.