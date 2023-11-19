Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se registran como precandidatas a las elecciones 2024
Las precandidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez estuvieron arropadas de líderes de sus partidos que buscan representar en las elecciones 2024.
Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se registraron como precandidatas de sus respectivos coaliciones partidistas para contender por la Presidenca de México en las elecciones 2024.
Arropada de militantes y representantes de sus partidos, Sheinbaum y Gálvez recibieron sus constancias que las acredita como precandidatas de los partidos a la Presidencia de México y con ello continuarán con sus recorridos y mensajes dirigidos a los militantes de esos partidos políticos que representan.
Rumbo a las #Elecciones2024 por la presidencia, tanto @Claudiashein como @XochitlGalvez se registraron como precandidatas.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2023
Los detalles con @IrvingPineda
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Durante su registro como precandidata presidencial de Morena-PT y Verde, Claudia Sheinbaum llamó a difundir lo que llamó beneficios del actual gobierno federal y dijo que evitará el regreso del PRI-PAN-PRD al poder
Les convoco a seguir organizándonos, a tener la certeza de que estamos construyendo el mejor México posible y que no defraudaremos ni a nuestros héroes, ni a nuestro pueblo ni a nuestra historia. pic.twitter.com/lsr250yni4— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 19, 2023
“Pretenden regresar y no los vamos a permitir, nos los vamos a dejar porque les asiste la avaricia y el clasismo”, declaró la precandidata.
En tanto, Xóchitl Gálvez arropada de el líder del PRI, aseguró que se busca corregir el pasado y lo que se haga bien, lo defenderá y se comprometió a hacer una precampaña diferente e incluyente.
“Estoy aquí lista con toda mi fuerza para que iniciemos un nuevo recorrido juntos, saben que mi vida ha sido de mucho aprendizaje He recorrido el país en varias ocasiones, es evidente que millones de mexicanos están abandonados”, declaró, en su primer mensaje.
La gente del @PRI_Nacional tiene palabra. ♥️— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 19, 2023
Para todos el objetivo es uno y se llama México. 🇲🇽#ElPRIConXóchitl pic.twitter.com/6hGTrGJgeV
Miguel Torruco descarta ir por alcaldía en 2024
El diputado de Morena, Miguel Torruco, dijo que no está interesado en contender por alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).
El diputado federal #MiguelTorruco se sumará a las tareas de precampaña de @Claudiashein y con ello sepulta la búsqueda de candidatura a alcaldía en Ciudad de México.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2023
“La verdad lo descartó pero estará en donde el proyecto de nación me pueda necesitar más y le sume más a la… pic.twitter.com/zNpzLXqmS4
Xóchitl habla de la renuncia de Adrián Ruvalcava al PRI
La precandidata opinó sobre la salida del alcalde con licencia de Cuajimalpa del partido tricolor después de que Alejandro Moreno le frenó su precampaña a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a cambio de la obtención de candidaturas al Congreso.
"Yo le tengo un respeto a Adrián, a mi querida Sandra y yo aquí las puertas están abierta y pues también pasa lo mismo en Morena, hay quien se va de Morena, a quien se va del PAN, hay quien se va del PRD y del propio PRI, pero creo que lo que cuentan aquí es convencer a los 97 millones de mexicanos que tiene que emitir una decisión, hay que ir por ellos, obviamente los liderazgos son bienvenidos, pero muchas veces pesa mucho más esa participación ciudadana", expresó.
La precandidata presidencial del PRI-PAN-PRD, @XochitlGalvez , se refirió a la renuncia de @AdrianRubalcava del tricolor, después de que @alitomorenoc le frenó su precampaña a la jefatura de gobierno de #CDMX a cambio de la obtención de candidaturas al Congreso.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2023
“Yo le tengo un… pic.twitter.com/lYp8GsHHjt
En tanto, el Partido Verde también ve la posibilidad de dialogar con Adrián Rubalcava para que contienda por esa institución política para la Jefatura de Gobierno de la capital del país.
“Llevo seis meses invitándolo, el es el que ha estado te diría yo, en una posición más de esperar. He tenido contacto con él y lo voy a ver el martes”.
Arturo Escobar, uno de los líderes del @partidoverdemex confirmó que mantiene diálogo con @AdrianRubalcava tras su renuncia del @PRI_Nacional:— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2023
“Llevo seis meses invitándolo, el es el que ha estado te diría yo, en una posición más de esperar. He tenido contacto con él y lo voy a… pic.twitter.com/RCwuttosIk
¿Qué se elige en las elecciones 2024?
Con el inicio de las precampañas federales, este lunes 20 de noviembre de 2023 y que concluirán el 18 de enero de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a los actores políticos a conducirse con legalidad.
Durante esta primera etapa se comenzarán a definir las candidaturas de 20 mil 375 cargos que se disputarán en la contienda del próximo 2 de junio
En la precampaña existen diversas restricciones tanto para las precandidaturas como para los institutos políticos, entre ellas realizar actos anticipados de campaña, incurrir en actos de violencia político de género, no presentar informes de ingresos y egresos, así como no exceder el tope de recursos establecidos por la ley.