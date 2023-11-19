Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se registran como precandidatas a las elecciones 2024

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se registraron como precandidatas de sus respectivos coaliciones partidistas para contender por la Presidenca de México en las elecciones 2024.

Arropada de militantes y representantes de sus partidos, Sheinbaum y Gálvez recibieron sus constancias que las acredita como precandidatas de los partidos a la Presidencia de México y con ello continuarán con sus recorridos y mensajes dirigidos a los militantes de esos partidos políticos que representan.

Durante su registro como precandidata presidencial de Morena-PT y Verde, Claudia Sheinbaum llamó a difundir lo que llamó beneficios del actual gobierno federal y dijo que evitará el regreso del PRI-PAN-PRD al poder

Les convoco a seguir organizándonos, a tener la certeza de que estamos construyendo el mejor México posible y que no defraudaremos ni a nuestros héroes, ni a nuestro pueblo ni a nuestra historia. pic.twitter.com/lsr250yni4 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 19, 2023

“Pretenden regresar y no los vamos a permitir, nos los vamos a dejar porque les asiste la avaricia y el clasismo”, declaró la precandidata.

En tanto, Xóchitl Gálvez arropada de el líder del PRI, aseguró que se busca corregir el pasado y lo que se haga bien, lo defenderá y se comprometió a hacer una precampaña diferente e incluyente.

“Estoy aquí lista con toda mi fuerza para que iniciemos un nuevo recorrido juntos, saben que mi vida ha sido de mucho aprendizaje He recorrido el país en varias ocasiones, es evidente que millones de mexicanos están abandonados”, declaró, en su primer mensaje.

La gente del @PRI_Nacional tiene palabra. ♥️



Para todos el objetivo es uno y se llama México. 🇲🇽#ElPRIConXóchitl pic.twitter.com/6hGTrGJgeV — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 19, 2023

Miguel Torruco descarta ir por alcaldía en 2024

El diputado de Morena, Miguel Torruco, dijo que no está interesado en contender por alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

El diputado federal #MiguelTorruco se sumará a las tareas de precampaña de @Claudiashein y con ello sepulta la búsqueda de candidatura a alcaldía en Ciudad de México.



“La verdad lo descartó pero estará en donde el proyecto de nación me pueda necesitar más y le sume más a la… pic.twitter.com/zNpzLXqmS4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2023

Xóchitl habla de la renuncia de Adrián Ruvalcava al PRI

La precandidata opinó sobre la salida del alcalde con licencia de Cuajimalpa del partido tricolor después de que Alejandro Moreno le frenó su precampaña a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a cambio de la obtención de candidaturas al Congreso.

"Yo le tengo un respeto a Adrián, a mi querida Sandra y yo aquí las puertas están abierta y pues también pasa lo mismo en Morena, hay quien se va de Morena, a quien se va del PAN, hay quien se va del PRD y del propio PRI, pero creo que lo que cuentan aquí es convencer a los 97 millones de mexicanos que tiene que emitir una decisión, hay que ir por ellos, obviamente los liderazgos son bienvenidos, pero muchas veces pesa mucho más esa participación ciudadana", expresó.

La precandidata presidencial del PRI-PAN-PRD, @XochitlGalvez , se refirió a la renuncia de @AdrianRubalcava del tricolor, después de que @alitomorenoc le frenó su precampaña a la jefatura de gobierno de #CDMX a cambio de la obtención de candidaturas al Congreso.



“Yo le tengo un… pic.twitter.com/lYp8GsHHjt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2023

En tanto, el Partido Verde también ve la posibilidad de dialogar con Adrián Rubalcava para que contienda por esa institución política para la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

“Llevo seis meses invitándolo, el es el que ha estado te diría yo, en una posición más de esperar. He tenido contacto con él y lo voy a ver el martes”.

Arturo Escobar, uno de los líderes del @partidoverdemex confirmó que mantiene diálogo con @AdrianRubalcava tras su renuncia del @PRI_Nacional:



“Llevo seis meses invitándolo, el es el que ha estado te diría yo, en una posición más de esperar. He tenido contacto con él y lo voy a… pic.twitter.com/RCwuttosIk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2023

¿Qué se elige en las elecciones 2024?

Con el inicio de las precampañas federales, este lunes 20 de noviembre de 2023 y que concluirán el 18 de enero de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a los actores políticos a conducirse con legalidad.

Durante esta primera etapa se comenzarán a definir las candidaturas de 20 mil 375 cargos que se disputarán en la contienda del próximo 2 de junio

En la precampaña existen diversas restricciones tanto para las precandidaturas como para los institutos políticos, entre ellas realizar actos anticipados de campaña, incurrir en actos de violencia político de género, no presentar informes de ingresos y egresos, así como no exceder el tope de recursos establecidos por la ley.