Cae por extorsión el asesor de Abelina López, presidenta municipal de Acapulco

Jesús "N", asesor general de Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco por Morena, fue detenido por fuerzas de seguridad federales.

La morenista es señalada por un supuesto desvío por 898 millones de pesos de recursos federales, pero ha estado protegida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual le reiteró protección.

El Pleno de la SCJN desestimó cuatro recursos de reclamación promovidos por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE), los cuales buscaban reanudar las investigaciones contra la alcaldesa.

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¿Por qué detuvieron al asesor de la alcaldesa de Acapulco?

Luego de varias denuncias anónimas, labores de inteligencia e investigación en Acapulco, Guerrero, se ejecutaron nueve cateos y se detuvieron a 11 personas, entre ellas Jesús "N", presunto líder de una organización criminal dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos.

Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, narcóticos, documentación y equipos tecnológicos que ahora forman parte de las investigaciones contra esta estructura delictiva.

La Auditoría Superior del Estado de #Guerrero denunció a la alcaldesa de #Acapulco, Abelina López Rodríguez, por presunto ejercicio ilícito del servicio público al no aclarar el uso de 898M de pesos del Presupuesto Federal 2023 🚨



Por lo pronto, ella ya solicitó amparo y dice no… pic.twitter.com/NH3JdMk4tY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2025

Detenidos eran buscados por delincuencia organizada para extorsionar

García Harfuch destacó que tras las denuncias estas personas están detenidas, pero precisó que de los 11 detenidos, siete cuentan con orden de aprehension por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión.

Los otros detenidos fueron identificados como Marco Antonio "N", Javier "N", Benito "N", Antonia "N", Nancy "N", Arturo "N", Liliana "N", Lorelei "N", Abad "N" y Julio "N".

Les aseguraron tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos.

Así extorsionaban a prestadores de servicios turísticos en Acapulco

Las indagatorias indican que estas 11 personas están presuntamente relacionadas con los delitos de extorsión a prestadores de servicios en las zonas turísticas de Acapulco.

Derivado de denuncias ciudadanas y en seguimiento a líneas de investigación, los agentes de seguridad identificaron domicilios utilizados por un grupo de personas que intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos.

El dinero era a cambio de dejarlos trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles.

Jesús “N” es identificado como presunto líder de la célula delictiva dedicada a la extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo.