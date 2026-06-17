¡Va por Guerrero! Abelina López pide licencia para buscar gubernatura en medio de polémicas

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo con el objetivo de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura por la gobernatura de Guerrero en las elecciones de 2027.

La decisión coloca a la presidente municipal de Acapulco, como una de las figuras más visibles en la contienda interna del partido oficialista, pero también vuelve a poner bajo los reflectores las controversias que han acompañado parte de su administración en el puerto más importante de Guerrero.

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La presidenta de Acapulco, Abelina López, solicita licencia ante el cabildo para buscar ser candidata a la gubernatura de Guerrero. pic.twitter.com/sUcxQsyJ73 — Acapulco Trends (@AcapulcoTrends_) June 17, 2026

¿Por qué pidió licencia Abelina López?

La solicitud de licencia ocurre en un momento en el que Morena comienza a definir perfiles para las gubernaturas que están en disputa en el 2027.

Abelina López ha sido mencionada durante meses entre los aspirantes con posibilidades de competir por la candidatura guerrerense junto con otros cuadros del partido. Su separación del cargo busca evitar cuestionamientos acerca del uso de recursos públicos durante la etapa de promoción política interna.

¿Cuáles son los principales señalamientos contra la alcaldesa de Acapulco?

Uno de los temas que más ha marcado la administración de Abelina López es la controversia relacionada con la fiscalización de recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco.

La Auditoria Superior del Estado de Guerrero promovió revisiones sobre el manejo de aproximadamente 898 millones de pesos correspondientes a fondos federales de la cuenta pública 2023.

Además presentó denuncias por presuntas irregulares y por la negativa de entregar información solicitada durante el proceso de revisión. Sin embargo la alcaldesa ha rechazado la acusación y sostiene que los recursos fueron destinados a obras y servicios públicos en beneficio de la población.

¿Qué pasó con las auditorías y la revocación de mandato?

El conflicto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorgó suspensiones que frenaron temporalmente tanto las auditorías estatales como un procedimiento de revocación de mandato, impulsado de instancias locales. La protección judicial permanecerá vigente mientras se resuelve el fondo de las controversias constitucionales presentadas por el municipio.

La Auditoria Superior del Estado de Guerrero ha señalado, públicamente que no existe una carta de liberación definitiva, ni una conclusión que cierre completamente las observaciones relacionadas con la cuenta pública revisada. El organismo sostiene que los procedimientos continúan vigentes. Por su parte, Abelina López insiste en que no cometió irregularidades y ha defendido la legalidad de su administración.

La carrera por Guerrero entra en una nueva etapa

Con su licencia en marcha Abelina López se incorpora de lleno a una competencia política que promete ser una de las más intensas dentro de Morena.

Su aspiración llega acompañada de una trayectoria política, consolidada en Acapulco, pero también en medio de cuestionamientos, que seguramente serán parte central del debate rumbo a elección estatal.

