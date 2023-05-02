PAN, PRI y PRD firman alianza en CDMX para elecciones 2024

Este martes 2 de mayo, el PAN, PRI y PRD firmaron la alianza "Va por la CDMX", para contender en las elecciones 2024 en la Ciudad de México (CDMX), por la jefatura de Gobierno y las alcaldías. Esto fue compartido a través de un tuit donde se ve el documento firmado con los respectivos representantes de la capital.

"Durante el proceso electoral 2021, los partidos políticos en la Ciudad de México, PAN, PRI y PRD acordaron ir juntos con la alianza Va por la Ciudad de México", se afirma en el primer párrafo del documento.

De acuerdo con el documento, también se especificó que con la alianza Va por la CDMX se logró el triunfo en 9 de las 16 alcaldías, en 13 de los 24 Distritos Electorales Federales y en 15 de los 33 Distritos Electorales Locales, con lo que "se logró equilibrar el ejercicio del poder".

¿Qué se elegirá en las elecciones 2024?

Además de elegir al próximo presidente de la República Mexicana, tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se votará por quien presida a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México.

Asimismo, se decidirán a los nuevos alcaldes y alcaldesas de las demarcaciones, pues todos tomaron posesión el 1 de octubre de 2021, por lo que tendrán que concluir el próximo 30 de septiembre de 2024, con un periodo de tres años.

¿Cuál es el mapa político de la Ciudad de México 2023?

Actualmente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mantiene un total de siete alcaldías:



Gustavo A. Madero: Francisco Guiguil Figueroa.

Iztacalco: Raúl Armando Quintero Martínez.

Iztapalapa: Clara Brugada Molina.

Milpa Alta: Judith Vanegas Tapia.

Tláhuac: Araceli Hernández Calderón.

Venustiano Carranza: Evelyn Parra Álvarez.

Xochimilco: José Carlos Acosta.

Por su parte, la oposición, en alianza, mantiene las siguientes alcaldías:

