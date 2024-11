“No puedes amar a tu país sólo cuando ganas”: Joe Biden da mensaje tras triunfo de Donald Trump

Joe Biden, presidente de Estados Unidos , emitió su primer mensaje después de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. Desde la Casa Blanca, en Washington, afirmó que la decisión del pueblo será respetada y hará todo para hacer una transición ordenada.

“El pueblo votó y eligió a sus propios líderes y lo hacen pacíficamente. Y en una democracia, la voluntad de las personas siempre prevalece. Ayer hablé con el presidente electo Trump. Lo felicité por su triunfo y le aseguré que mi administración trabajará con su equipo para asegurar una transición pacífica y ordenada. Eso es lo que el pueblo de Estados Unidos merece”, señaló Biden hoy jueves 7 de noviembre.

Biden también resaltó que ahora es el momento de la victoria para algunos y para otros es para la derrota, pero llamó a aceptar la decisión del pueblo y a calmar los ánimos tras los resultados de la elección.

“Las campañas son concursos de visiones en competencia. El país elige una u otra, nosotros aceptamos la elección que hizo el país. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas. No se puede amar a tu vecino sólo cuando se está de acuerdo. Algo que creo que se puede hacer, independientemente de a quién se haya votado, es ver a los demás no como adversarios, sino como compatriotas estadounidenses. Tómenlo con calma”, afirmó Joe Biden.

¿Qué dijo Joe Biden sobre Kamala Harris?

El p residente de Estados Unidos reconoció a Kamala Harris , candidata presidencial del Partido Demócrata, por su “verdadero carácter” y resaltó que tuvo una campaña inspiradora.

“Ella llevó a cabo una campaña inspiradora y todos pudieron ver algo que aprendí desde el principio a respetar mucho: su carácter. Ella dio todo su corazón y esfuerzo. Ella y todo su equipo deberían estar orgullosos de la campaña que llevaron a cabo”, afirmó el mandatario. Resaltó que el sistema electoral estadounidense “es justo y transparente”, así como confiable en sus resultados.

Señaló que los contratiempos “son inevitables, pero rendirse es imperdonable”.

“Recuerden: una derrota no significa que estemos derrotados. Perdimos esta batalla. El Estados Unidos de sus sueños los está llamando a levantarse nuevamente”, sentenció.