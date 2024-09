Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos , mencionó que está en desacuerdo con que los impuestos se dediquen a detener a personas que porten “cantidades personales” de marihuana.

A través de su perfil en la red social Truth Social, el también expresidente aseveró comparó esta situación como lo que ocurre en Florida y otros estados de la Unión Americana, donde se lucha por la legalización de posesión y compra de cannabis.

“En Florida, como tantos otros estados que ya han dado su aprobación, las cantidades personales de marihuana serán legalizadas para adultos con la Enmienda 3”, dijo Trump sobre un esfuerzo en su estado natal para legalizar la posesión y compra de hasta 3 onzas para adultos mayores de 21 años. “Le guste o no a la gente, esto sucederá gracias a la aprobación de los votantes, por lo que debe hacerse correctamente”.

“No oleremos a marihuana donde sea”: Trump

El expresidente de Estados Unidos también señaló que los legisladores de cada estado deben crear leyes que prohíban el consumo de marihuana en espacios públicos, para que “no olemos a marihuana donde sea que vayamos, como sucede en ciudades gobernados por demócratas”.

El republicano añadió que las personas no deberían ser consideradas criminales en un estado cuando el consumo de marihuana está legalizado en otra entidad.

“No necesitamos arruinar vidas y malgastar el dinero de los contribuyentes arrestando a adultos con cantidades personales de ella encima, y nadie debería llorar a un ser querido porque murió por marihuana mezclada con fentanilo ”, dijo Donald Trump.

Hasta marzo de 2024, 24 estados y el Distrito de Columbia en Estados Unidos legalizaron la portación de pequeñas cantidades de marihuana para usos recreacionales y Médicos, de acuerdo con la National Organization for the Reform of Marijuana Laws.

Trump alega que tenía “todo el derecho” de intervenir en elecciones de 2020

Donald Trump brindó una entrevista a la cadena Fox News, donde aseveró que tenía todo el derecho de intervenir en los resultados electorales donde perdió contra el demócrata Joe Biden.

“¿Quién ha oído que te acusen por interferir en unas elecciones presidenciales en las que tienes todo el derecho a hacerlo?”, declaró en la entrevista emitida el domingo 1 de septiembre de 2024.

Cabe recordar que el candidato presidencial republicano está acusado en un caso federal por intento de fraude, al tratar de impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.

También enfrenta una investigación similar en el condado de Fulton, Georgia, donde además es señalado por crimen organizado, lo que lleva una pena de hasta 20 años de cárcel.