¿Quién fue la primera candidata presidencial en México?

A lo largo de México, pocas mujeres han sido aspirantes presidenciales, pues ha sido un largo camino en la igualdad de oportunidades. Rumbo a las elecciones 2024, hay al menos tres mujeres que buscarán competir por la silla presidencial, en ese sentido, es interesante saber quién fue la primera mujer candidata a la presidencia.

En las 1982 los mexicanos contaron con un gran contraste a la elección presidencial anterior, donde la única opción fue José López Portillo, pues esta vez había seis opciones para elegir, siendo una de ellas, Rosario Ibarra de Piedra.

¿Quién fue la primera mujer candidata presidencial en México?

Rosario Ibarra de Piedra nació en Saltillo, Coahuila, el 24 de febrero de 1927 y murió en Monterrey, Nuevo León, el 16 de abril de 2022.

Fue la primera candidata a la presidencia, postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); sin embargo, en esos sufragios, resultó ganador el priista Miguel de la Madrid.

Posteriormente, participó como candidata presidencial en las elecciones de 1988, cuando ganó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Salinas de Gortari y ocurrió "la caída del sistema". Después del fraude electoral se unió a los reclamos.

Primera candidata presidencial de México|Los Sexenios, Enrique Krauze, Clío

¿Qué hizo María del Rosario Ibarra de la Garza?

Uno de los hechos que marcó su vida fue la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra, acusado de ser un presunto integrante del grupo guerrillero "Liga 23 de septiembre", quien en 1974, con solo 19 años, fue detenido de manera ilegal en Monterrey y después entregado a instancias castrenses.

Tras este hecho, Rosario comienza su lucha como activista, convirtiéndose en la líder de una lucha colectiva de las madres que buscaban a sus hijos, hermanos o esposos desaparecidos. En 1977 fundó el comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que sería conocido como el "Comité ¡Eureka!".

¿Qué mujeres buscan la presidencia en 2024?

Una de las mujeres más reconocidas que busca la presidencia en las elecciones 2024 es la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. En una entrevista cuenta que desde los 15 años participa en movimientos sociales y que, además, la primera noche que no llegó a dormir a su casa fue por acompañar a Rosario Ibarra de Piedra en una protesta.

Claudia Sheinbaum junto a Rosario Ibarra de Piedra|Twitter @clagos0

Por parte de la oposición, se encuentran participando por ser la candidata presidencial, la panista Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes del tricolor.